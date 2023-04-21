Дожди покинут часть Украины: синоптики рассказали, какой погоды ждать в пятницу. Карта

Погода в Украине в пятницу, 21 апреля, будет пасмурной во всех регионах, на западе кое-где возможны прояснения. Большую часть страны накроют дожди и грозы.

Видео дня

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Температура воздуха по Украине будет колебаться днем от +10 до +15, а на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +19 градусов.

По данным синоптиков, умеренные дожди следует ожидать на юге, востоке и в центре. Грозы возможны в Запорожской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму.

В то же время, на высокогорье Карпат днем небольшой дождь, а ночью возможен мокрый снег. На остальной территории осадки не предусматриваются. Ветер будет северо-восточным направлением, от 7 до 12 метров в секунду.

В западных областях днем почти без осадков, иногда стоит ожидать солнечную погоду. Температура воздуха днем +13..+16, на Закарпатье +16..+18. Ночью прогнозируется от +4 до +6.

На севере столбики термометров будут показывать днем +14...+16 градусов, ночью +8...+5. В центральных областях днем +11...+12, ночью синоптики прогнозируют +7...+5. На востоке днем без осадков, температура +9...+12, ночью +6...+8. На юге возможны грозы, днем температура воздуха +12...+14, ночью +7...+10.

В столичном регионе 21 апреля погода будет пасмурной с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура в Киевской области ночью +4..+9, днем +10..+15 градусов. В Киеве ночью +5..+7, днем +12..+14.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких областях Украины объявили красный уровень опасности из-за весеннего половодья, еще в двух – оранжевый. Самая тяжелая ситуация сейчас на побережье Днепра.