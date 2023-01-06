Дожди, мокрый снег и гололедица: синоптики дали прогноз погоды на Сочельник 6 января. Карта

В Украине на Сочельник, 6 января будет прохладно. Ожидаются умеренные осадки. В северной части на дорогах местами гололедица.

Видео дня

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, во многих областях ожидаются осадки в виде снега или мокрого снега.

Небольшой дождь с переходом в мокрый снег, будет идти по юго-восточной части, ночью в большинстве западных областей умеренные осадки. Днем в северной части местами небольшие осадки.

Скорость северо-западного и северного ветра – 7-12 м/с. Ночью в западных областях, а днем в южных и центральных порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью и днем в северных и западных областях от +1 до -4 мороза. В Черниговской и Сумской области будет прохладнее: здесь ожидается до -7.

На остальной территории 0...+5 тепла. Днем в Закарпатье и в южной части воздух прогреется до +8.

В Киеве и области 6 января облачно. Небольшой дождь будет переходить в мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный и северный, 7-12 м/с.

В Киевской области ночью и днем будет от +1 тепла до -4 мороза. В самом же Киеве будет немного прохладнее: в течение суток 0...-2 мороза.

Метеорологи также предупредили об опасности в период рождественских праздников.

Так, в Украинских Карпатах в связи с вьюгами 6 января ожидается сход лавин, объявлен третий уровень опасности на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Также метеорологи предупредили об опасных гидрологических явлениях.

6-9 января на реках Припять и Стоход в Волынской области продолжится подъем уровней воды с интенсивностью 1-5 см в сутки. При этом ожидается достижение отметки затопления и последующее затопление приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в отдельных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области. Объявлен I уровень опасности – желтый.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, в Украину идет резкое похолодание с сильными морозами и снегопадами. Так, уже с 6 января придут существенные морозы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!