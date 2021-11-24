Дожди и снег отступят: синоптики дали детальный прогноз погоды в Украине на четверг. Карта

В четверг, 25 ноября, по Украине будет наблюдаться преимущественно сухая солнечная погода, но при этом жителей областей призывают готовиться к сильным порывам ветра. Температура воздуха днем в восточных частях страны составит +3..+8, а на западе – +2..+6.

Об этом сообщила метеоролог Наталья Диденко у себя на Telegram-канале. Она указала, что в течение дня на территории всей Украины будет сильный ветер юго-западного и южного направлений.

"Осадков пока не ожидается. Антициклоны будут придерживаться преимущественно "сухих" позиций в большинстве регионов. Вообще в ближайшие дни в Украине не предусмотрено дождя или снега, небольшие осадки вернутся в часть регионов уже к субботе", – указала синоптик.

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В Киеве и центральных областях, по сообщению Диденко, 25 ноября будет также сухо и солнечно, а также сильный ветер. Температура воздуха ночью составит +1..-1, а днем повысится до +5 градусов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ведущие метеорологи Украины до сих пор не пришли к единому мнению, какая же погода будет преобладать в течение зимнего сезона.