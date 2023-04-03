Дожди и мокрый снег: синоптик дал прогноз на неделю и рассказал, ждать ли потепления

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода и значительное количество осадков. Прогнозируются, в частности, дожди, снег и мокрый снег, гололедица.

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Об этом сообщил украинский синоптик Игорь Кибальчич на сайте Meteoprog. По его словам, в ночь на 4 апреля в западных областях ожидается снег и мокрый снег, на севере и местами на востоке – небольшой дождь. Днем дожди накроют Одесщину и Подолье, а снег и мокрый снег – Карпаты и Прикарпатье. На остальной территории страны существенных осадков не ожидается. Столбики термометров ночью покажут +2+7°С, днем +10+15°С. В западных регионах ночью 0-5°С, днем 0+5°С.

5 апреля на западе Украины будет снег, там возможно налипание мокрого снега и гололедица, в то время как в южных и местами в центральных регионах прогнозируются грозы. На остальной территории страны осадков не ожидается.

6 апреля осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся по всей территории страны. Столбики термометров ночью покажут +6+11 градусов по Цельсию, а уже днем будут кое-где даже +17. В западных областях ночью -1+4°С, днем +6+11°С.

7 апреля дожди, а местами и грозы не покинут территорию Украины. Максимальные ночные температуры будут достигать +9 градусов по Цельсию, дневные – до +13°С.

Дождливая погода сохранится и по выходным, 8 – 9 апреля. Наиболее интенсивными будут осадки в центральных и восточных областях.

Напомним: синоптики Укргидрометцентра, а также Наталья Диденко сообщили, что в начале этой недели погода в Украине будет в большинстве пасмурной и сырой. Во всех регионах будет идти дождь, в то же время на востоке и юге днем температура повысится примерно до +18 °С. Вся эта неделя, которая называется Вербной, в стране будет влажной и преимущественно холодной.

Само Вербное воскресенье (последнее перед Пасхой) 9 апреля будет холодным в большинстве областей, отметила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ощутимое повышение температуры почти на всей территории страны начнется во второй половине месяца. По прогнозам синоптиков, осадки сократятся до минимума и солнечных дней станет больше.

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