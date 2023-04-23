Дожди, грозы и до +19: синоптик рассказала о погоде в начале недели в Украине

В начале новой недели в Украине будет переменчивая погода. Воздух прогреется до комфортных +19 градусов, однако дожди пока не отступят.

Видео дня

Кроме того, в некоторых регионах нашей страны в понедельник, 24 апреля, возможны грозы. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко и Украинский гидрометцентр в Facebook.

В первый день новой недели местами пройдут дожди, однако на температуре осадки существенно не отразятся – столбики термометров поднимутся до 14-19 градусов тепла.

В Киеве 24 апреля без существенных осадков, однако во второй половине понедельника есть вероятность небольшого дождя, возможно, с грозой. В столице будет тепло, до +18 градусов.

В течение недели Украину будет пересекать влажный атмосферный фронт, после которого распространится холодный воздух. Лишь в восточной части страны сохранится теплая погода. В конце следующей недели теплая погода возобновится.

По информации Укргидрометцентра, в понедельник, 24 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем на Левобережье, в Крыму и Карпатском регионе кратковременные дожди и грозы. На остальной территории местами небольшой дождь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украину ждет резкая смена погоды в мае. Синоптики рассказали, когда ждать настоящего тепла.

– В нескольких областях Украины объявили красный уровень опасности из-за весеннего половодья, еще в двух – оранжевый. Самая тяжелая ситуация сейчас на побережье Днепра.