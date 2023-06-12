Дожди, грозы и 26 градусов тепла: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 13 июня

Во вторник, 13 июня, в Украину начнет понемногу возвращаться тепло. При этом почти всю территория страны, за исключением нескольких областей, накроют дожди.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца). Так, согласно карте, дождей не будет только на Сумщине, Харьковщине и Луганщине.

В остальных регионах в течение дня местами ожидаются небольшие кратковременные осадки и грозы. На Закарпатье и Прикарпатье, а днем и в южных областях синоптики прогнозируют умеренные дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14 тепла, а на юге страны – до +17 градусов. Днем на западе и севере Украины потеплеет до 15-20 по Цельсию, а на остальной территории воздух прогреется до 21-26 градусов.

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой кратковременный дождь. В Киеве осадков во вторник не будет.

Температура воздуха в Киевской области ночью – 9-14 градусов тепла, а днем от 15 до 20 по Цельсию. В Киеве ночью 11-13 тепла, а днем потеплеет до 18-20 с отметкой "плюс".

Отметим, что для части регионов объявлено предупреждение о пожарной опасности. 12-15 июня в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник состоится переход от холода, охватившего многие регионы Украины, к возвращению летнего тепла. Однако о настоящей летней жаре говорить еще рано.

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