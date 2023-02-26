Дождь, снег и весенние плюсы на юге: какой будет погода в последнее воскресенье зимы. Карта

Последнее воскресенье зимы 2023 года запомнится украинцам странной погодой. На территории страны ожидаются и дождь, и снег, и потепление.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Отмечается, что в южной части, в восточных и Днепропетровской областях 26 февраля будет идти дождь (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в Одесской области и Крыму местами 13-18°", – сказано в сообщении.

При это, на остальной территории синоптики прогнозируют небольшой и умеренный мокрый снег и дождь. Днем в северных областях будет без существенных осадков.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в Карпатах снег, температура в течение суток 1-6° мороза", – добавили в Укргидрометцентре.

Ветер, по прогнозам, будет юго-западный, западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части ночью местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области 26 февраля небо затянет сплошная облачность.

"Ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. 0°, днем 3-5° тепла", – отметили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам Укргидрометцентра, март преподнесет немало сюрпризов: температура воздуха будет выше средней в этом месяце, однако будут периоды похолодания.