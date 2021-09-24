Дождь, снег и сильные порывы ветра: в Карпатах бушует непогода, спасатели показали видео

В Карпатах значительно ухудшилась погода. Специалисты фиксируют в горах сильный ветер и дождь.

Как рассказали на своей странице в Facebook на Черногорском горном поисково-спасательный посту, резкое ухудшение погодных условий на горе Поп Иван Черногорский наступило ранним утром в пятницу, 24 сентября. Специалисты опубликовали видео, показав, на сколько испортилась погода на популярном среди туристов пешем маршруте.

По сообщению работников поста, температура воздуха на вершине установилась на отметке 0 градусов. Но поднялся сильный юго-западный ветер 20-24м/с с порывами до 30 м/с. На горе – облачно. Видимость ограничена до 70м. Идет мелкий дождь со снежной крупой.

Видео дня

Представители Черногорского горного поисково-спасательного поста обратились к тем, кто собирался подняться на вершину горы Поп Иван в ближайшее время и предостерегли от восхождения. Они же призвали внимательно следить за изменениями в погоде.

Гора Поп Иван Черногорский является достаточно популярным маршрутом среди украинских и зарубежных туристов. С нее открывается потрясающий вид на Черногорский хребет. На ее вершине расположена самая высокогорная постройка Украины – каменная обсерватория.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти страны решили реконструировать на горе Поп Иван горную обсерваторию "Белый Слон" и превратить в международный научно-исследовательский центр.