Довольно популярны: какие украинские фамилии имеют военные корни

Формирование фамилий от названий профессий достаточно типичный подход, не только для Украины, но и во всем мире. Но в Украине диапазон подобных родовых имен очень широк. Например, большая группа фамилий была образована в казацкие времена и позже от военных профессий и званий.

OBOZREVATEL рассказывает о таких фамилиях. А также объясняет, что они означают. В основном речь идет именно о терминах казацкого времени.

Гармаш – артиллерист, казак, умевший стрелять из пушки и выполнявший эту обязанность в бою;

Джура – происходит от названия оруженосца и ученика казацкой старшины;

Донец, Запорожец, Черноморец и производные – фамилии, которые указывают, где именно дислоцировались казаки, от которых произошел род;

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Жовнир (Жовниренко, Жолнерук) – синоним слова "солдат";

Козак (Козачук, Козаченко) – указывает на принадлежность рода к казацкому сословию;

Компаниец (Компанец, Компаниченко) – происходит от казацкого стана компанейцев, в соответствующие полки входили вольнонаемные конники, которые могли также участвовать в битвах, как пехотинцы;

Куренной – куренями на Запорожской Сечи называли военно-административную единицу, включавшую несколько сот казаков, на Гетманщине это были самые низкие звенья, руководителя куреня называли куренным;

Осавул (Осавуленко, Осаволюк, Осаул) – есаулы были военными начальниками, которые избирались путем голосования;

Отаманенко, Атаманчук, Атаманюк – фамилии, образованные от слова отаман (атаман), указывают, что в роду у человека кто-то занимал высокую должность военного командира, избранного путем голосования;

Писарь (Писарчук, Писаренко, Писаревский) – военный канцелярист, человек, ведавший бумагами войска, составлял и переписывал документы;

Сердюк (Сердюченко, Сердюков) – так называли воинов наемных пехотных полков Войска Запорожского, они входили в гвардию гетмана и выполняли немало заданий на границах и внутри страны;

Сотник (Сотниченко, Сотничук) – такое воинское звание носил на Гетманщине, а затем в УНР и УПА командир сотни;

Сурмач – человек, который с помощью сурмы (трубы) подавал звуковые сигналы собратьям;

Хорунжий – фамилия происходит от названия сечевого знаменосца, хорунжие отвечали за сохранение и присутствие на поле боя флага, а это была весьма ответственная должность, которую поручали людям, способным защищать доверенную им реликвию даже ценой собственной жизни;

Чотар – как и сотник, чотар был командиром подразделения, отвечающего современному взводу.

И этот список далеко неполный. Славное военное прошлое оставило значительный след в формировании корпуса украинских фамилий.

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