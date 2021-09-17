Писать вообще-то буду совсем не о футболе, лишь замечу вначале, сравнивая Динамо и Шахтёр, что "гораздо более украинский" чемпион смотрелся, даже играя против достаточно серьёзного соперника, явно предпочтительнее нашего же, но практически иностранного вице-чемпиона, игравшего с командой попроще, — разве нет? "Включаться", правда, нужно на весь матч, а не только на компенсированное время, но это уже вопрос другой. Так дело, может, совсем не в том, что наши футболисты хуже импортируемых?

Впрочем, тот же обыгравший наших шахтёров — хотя причём тут эта профессия??? — Шериф и вовсе находится "в мировом тренде": полностью соткан из лоскутков со всего света, в том числе, между прочим, и из отличного украинского тренера, которому у нас самих места не нашлось. Но пример приднестровского клуба, представляющего в Лиге чемпионов Молдову, интересен вовсе не в отношении более удачного импорта кадров (ведь работу всё же лучше бы давать своим, и не только в спорте).

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Я хочу обратить особое внимание на то, что играет молдовский Шериф в "столице" непризнанного Приднестровья Тирасполе. Куда въезд, между прочим, столь же полулегален, как, например, в Вифлеем из Иерусалима. Но — ездят. И [почти] мирно сосуществуют/сожительствуют, относительно спокойно соседствуя.

Так вот, а не пример ли это для мирного урегулирования ситуации в Украине с неподконтрольной частью Донбасса?

Тем более, если уже и МИД советует двигаться по израильскому пути, хотя начинает почему-то с армии — при молчащем на эту тему более профильном в отношении армии Минобороны. Но, возможно, учиться следует не только военным?

Стена — стеной, но ездить — ездят. А власти (со всех сторон) смотрят на это с [полу]закрытыми глазами, потому что получается в итоге и бескровно, и вдобавок выгодно. А там, может, и стерпится — слюбится? Если иметь в виду не только территории, но и людей, их сердца и души. Заморозя даже самое "святая святых" — языковое законодательство — хотя бы для этой части.

Или мирное сосуществование — это только с чужими, но не со своими? Или часть своих своими уже не считаем? А за кого тогда война? Нет, понятно, что за Украину, но за кого конкретно: за тех только, кто "здесь", или за всех наших, за всех своих, которые и "здесь", и "там"?

Предательство? "Зрада"? Но любой компромисс, как и любые переговоры, это всегда сочетание [призрака] "зрады" и трудной победы, "ваты" и выстраданного патриотизма. Другого выхода, по крайней мере, не видно. Посмотрим внимательнее и на Израиль, и на ближнезарубежную — вовсе уже не пророссийскую! — Молдову: вдруг "плохой" вариант — лучший из имеющихся?

Модно предлагать сейчас и китайский путь. Что ж глянем и туда тоже. Тайвань, Гонконг, Макао. Свободные экономические зоны. Никакой крови. Взаимная выгода. Поэтапная постепенная интеграция. Лучшие из так проверенных экономических наработок распространяются на всю страну.

Это — плохо?

Или просто нет повода ныть, дескать, помогите?

Так всё равно особо никто и не помогает.

В общем, если Шериф играет в Тирасполе, отчего бы Шахтёру или Заре не играть в Донецке или Луганске? Но начинать тут, конечно, нужно не с футбола.

Сколько лет нам ещё до этого?

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