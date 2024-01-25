Домашний спрей отвадит кошек от уничтожения вазонов с цветами: как приготовить

Домашние кошки очень любят участвовать в любых занятиях своих хозяев. Правда, нередко такая "помощь" оборачивается настоящими неприятностями. Как, например, участие пушистиков в уходе за комнатными растениями.

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Кошки могут копаться в земле, разбрасывая ее вокруг горшков, жевать цветы (что может быть опасно для самого животного) и опрокидывать вазоны. Кажется, решить проблему компромиссным способом невозможно. Однако OBOZ.UA узнал о самодельном спрее, который может отвадить усатых садоводов от вашего домашнего сада. Так что вам не придется избавляться ни от цветов, ни от животных. Изготавливается такое средство из натуральных и безопасных составляющих и не наносит вреда.

Спрей, который сработает

Для того чтобы сделать спрей, вам понадобятся только вода, уксус и бутылка с пульверизатором. Жидкость срабатывает благодаря запаху уксуса, который очень не нравится кошкам. Из-за своего сильного обоняния мурлыки испытывают отвращение к резкому уксусному аромату, даже если для человека он едва уловим. Важно, что при этом спрей не вредит самим растениям.

Просто налейте в бутылку с распылителем в одинаковых пропорциях воду и белый уксус и тщательно взболтайте, чтобы они хорошо перемешались. Этой жидкостью можно время от времени опрыскивать растения, чтобы сделать их непривлекательными для кошек.

Если хотите сделать спрей немного комфортнее для себя, попробуйте добавить к нему пару капель эфирного масла. Но немного, ведь для растений эти масла могут быть вредными, а для кошек очень токсичными. Тем, кто решится попробовать, эксперты советуют выбирать лимон, лемонграсс, лаванду или мяту – эти запахи будут дополнительно действовать на кошек, ведь они их очень не любят. Но лучше все же обходиться без такого ароматизатора вообще. Так будет безопаснее для всех.

Спрей, с которым лучше не экспериментировать

Чем точно не стоит пользоваться, это популярным в соцсетях отпугивателем на основе кайеннского перца. Да, его запах действительно не нравится большинству животных, но он может навредить здоровью кошки. Особенно если попадет ей в глаза. Животное попытается избавиться от него, умываясь, но только сильнее разнесет жгучие вещества.

Если кошка продолжает беспокоить ваши комнатные растения

Эксперты советуют обратить особое внимание на здоровье животного, если оно после применения уксусного опрыскивания продолжит беспокоить ваш садик. За плохим поведением может стоять банальная скука и нехватка физических упражнений, голод или даже определенные болезни.

Для начала попытайтесь отвлечь животное играми. Дайте ему больше внимания и оно может перестать наносить вред. Также проблему скуки и нехватки активности помогут решить игрушки.

Однако, если даже после этого пушистик продолжает поедать растения, это может быть признаком проблем со здоровьем – разрушения зубов, нарушений пищеварения или стресса. В таком случае сводите любимца на осмотр к ветеринару. И не забудьте рассказать о его тяге з живой зелени.

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