До какого максимального возраста могут дожить люди: ученые назвали предел

Люди испокон веков пытались придумать способ борьбы со старением и смертью. Поэтому на протяжении истории максимальная продолжительность жизни постоянно росла благодаря улучшению условий жизни, медицине и гигиене.

Однако до сих пор научное сообщество изучает вопрос о том, до какого максимального возраста может просуществовать человек. IFLscience рассказали об исследовании, которое выделило общепринятый предел продолжительности жизни.

Сегодня люди живут дольше, чем когда-либо прежде. Ожидаемая продолжительность жизни в развитых странах удвоилась за последние 150 лет. Поэтому, вероятно, количество людей, которые достигнут своего 100-летия в 2100 году, будет составлять 25 миллионов. Для сравнения, в 1990 году долгожителей было около 95 тысяч.

Старение

Некоторые могут подумать, что стоит бороться с признаками старения, такими как боль в спине, туманная память и т.д. Но на самом деле телесные недостатки – это не результат, а именно то, что и называют старением.

"Возраст и старение – это не одно и то же", — объясняет Институт биологии старения имени Макса Планка. "Возраст – это лишь цифра, которая часто субъективна. Старение, с другой стороны, наблюдается процесс, который можно описать и определить научно. В исследованиях старения определяется как прогрессирующая потеря физиологической целостности, что приводит к функциональным нарушениям и увеличению вероятности смерти".

Тогда логично возникает вопрос, а что же влечет за собой дегенерацию человеческого организма? Однако, несмотря на простоту формулировки, до сих пор нет четкого ответа.

Как продлить жизнь?

Некоторые могут подумать, что развитие медицины, доступ к пище и отсутствие стресса помогут жить гораздо дольше. Но реальность показывает, что логика не всегда дает правильные ответы.

Преподаватель старения клеток в Университете Эссекс сообщил, что диеты с ограничением калорий могут улучшить здоровье и продлить продолжительность жизни.

При достаточном количестве пищи и низком уровне стресса, человеческие клетки создают новые белки, делятся, размножаются и в конце концов "устают" и стареют. А в сложных условиях организм наоборот пытается защитить и сохранить каждую клетку.

Единственное, что человек может сделать для того, чтобы оставаться живым как можно дольше – это следить за весом, отказаться от вредных привычек и потреблять не менее пяти порций фруктов и овощей в день. Возможно, это банально, но такой подход действительно может увеличить продолжительность жизни до 14 лет.

Сколько лет может прожить человек?

В 1921 году считалось, что человек ни в коем случае не сможет прожить дольше 105 лет. Однако сегодня возраст самого старого человека Жанны Кальман составляет 122 года и 164 дня.

Ученые заявляют, что эта цифра очень близка к общепринятому пределу продолжительности жизни человека. Большинство исследований и расчетов показывают, что органы будут функционировать только до тех пор, пока среднему человеку не исполнится около 120 лет.

Однако не все ученые так пессимистичны. Некоторые выдвигают гипотезы относительно того, что люди достигают своего максимума в возрасте 120-150 лет.

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