До 6 мороза и без осадков: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на понедельник. Карта

Погода в Украине в понедельник, 23 января, будет пасмурной и сухой. В Приазовье ожидаются порывы ветра, а в Карпатах туман.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Температура воздуха по Украине будет колебаться от +3 до -2 градусов, на востоке ночью похолодает до -6.

Синоптики также предупредили, что 22-25 января на реках бассейнов Сяна (р.Вишня) и Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 м, местами возможен выход воды.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

На западе Украины 23 января будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. В Закарпатье днем столбики термометров поднимутся до +11 градусов, в других западных областях будет от +2 до +4. Ночью прогнозируется температура около +2 градусов.

На севере будет преобладать сухая погода. Температура воздуха днем от 0 до +2 градусов, ночью +1…1.

На Луганщине и Донетчине днем +1..+3, в Днепре, Запорожье, Кропивницком 0..+2. Ночью прогнозируется от +1 до -3 градусов. В Винницкой, Житомирской, Черкасской областях днем +1...+3, ночью до +1.

На юге Украины без осадков, температура днем +1..+3, ночью 0..+2. В Крыму днем от +4 до +6, ночью температура воздуха опустится до 0 градусов.

В Киеве и Киевской области 23 января осадки не прогнозируют, будет пасмурно с прояснениями. Температура по области ночью и днем от +3 до -2, в Киеве ночью 0...-2, днем 0..+2 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, на следующей неделе в Украине ожидается ухудшение погоды. Начиная с пятницы, 27 января в страну придут осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедица и порывистый ветер.