До +29 и кратковременные дожди: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в субботу. Карта

Погода в Украине в субботу, 20 мая, будет теплой, но влажной в ряде регионов. Кратковременные дожди и грозы синоптики прогнозируют в Крыму и западе, а также в нескольких центральных областях.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. В то же время, температура воздуха по Украине будет колебаться от +20 до +29 градусов.

Осадки синоптики ожидают в Карпатском регионе и в Крыму, а также в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях.

В Киеве и области 20 мая прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха в Киеве днем будет +21..+23 градуса, а ночью +13..+15. В Киевской области ночью до +16, днем +20..+25.

Столбики термометров в западных областях будут показывать днем +23..+25 градусов, а ночью +12..+10. В Тернополе и Черновцах ночью температура воздуха опустится до +8.

На севере днем прогнозируют +22..+24 и небольшие осадки, ночью +14..+12. На востоке днем станет теплее до +25..+29 градусов, ночью ожидается +16..+14.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях днем +26..+28, ночью +16..+14.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, в Украине лето 2023 года по температуре наступит с середины июня, в то же время в этом же месяце ожидаются сильные грозы и дожди. В целом, лето обещает быть жарким, иногда даже слишком.

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