До +26, но с дождями: какая погода ждет украинцев 19 мая

Погода в Украине в пятницу, 19 мая, будет теплой во всех областях, температура воздуха прогреется днем до +26 градусов. В то же время, немного прохладнее будет на западе – там возможны небольшие дожди и до +23 градусов.

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Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram. Согласно ее прогнозу, ветер будет умеренным, а на юге кое-где сильным. Также на юге возможны кратковременные осадки.

В столице Украины в Киеве 19 мая температура воздуха будет более сдержанной, днем +22..+23 градуса, небольшие осадки могут быть в отдельных районах города. В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью +10..+15, днем +21..+26 градусов.

В Укргидрометцентре отметили, что в пятницу в западных областях и южной части местами возможен небольшой кратковременный дождь и грозы, в других регионах – без осадков.

На севере осадков не ожидается, столбики термометров днем будут показывать +23..+25 градусов, ночью +14..+12. В восточных и южных областях днем +24...+26, а в ночное время +15...+13.

В Крыму будет солнечно, но возможны небольшие кратковременные дожди. Температура ночью +14..+12, днем до +24.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, в Украине лето 2023 года по температуре наступит с середины июня, в то же время в этом же месяце ожидаются сильные грозы и дожди. В целом, лето обещает быть жарким, иногда даже слишком.

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