До +20: в Украине прогнозируют сухую и ветреную погоду. Карта

В четверг, 21 октября, в Украине прогнозируют преимущественно сухую солнечную погоду с температурой до 20°С днем. Ночью воздух заметно похолодает, но температура не упадет ниже +5 градусов.

Об этом сообщили метеорологи Укргидрометцентра. При этом они пояснили, что наша страна находится на пересечении двух атмосферных образований, что обеспечит в течение всего дня сильные порывы ветра.

"Але направление ветра с южных широт, поэтому он принесет к нам теплую воздушную массу и столбики термометров поползут вверх, обеспечивая нам довольно теплые четверг и пятницу", – обратили внимание синоптики.

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