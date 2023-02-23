До 16 мороза: в Украине подморозит перед новой волной потепления. Карта

Погода в Украине в четверг, 23 февраля, будет морозной и сухой во всех областях. На севере и на востоке ударят ночные морозы до -11 до -16 градусов, на дорогах возможна гололедица.

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В то же время на западе, юге и некоторых центральных регионах ожидается тепло до +9. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

Осадков не прогнозируется ни в одной области Украины, в большинстве даже стоит ожидать солнечную погоду. Ветра, по данным синоптиков, не будет. Порывы возможны до 15 метров в секунду.

Как отметила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook, потеплеет в Украине в субботу, 25 февраля. Температура воздуха может подняться до 10 градусов тепла. Однако две ближайшие ночи будут наиболее холодными.

По ее словам, в четверг в Украине ожидается сухая, часто солнечная погода. Лишь на юге Крыма возможны небольшие осадки, а сильного ветра не будет.

По данным Укргидрометцентра, до +9 градусов 23 февраля будет в Закарпатской области. В остальных западных регионах температура днем будет колебаться от +3 до +7 градусов. Ночью прогнозируется от -3 до -6.

На севере и востоке в четверг будет холоднее всего – ночью до -16 градусов, днем на Черниговщине и Сумщине от 0 до -5, на Харьковщине, Донетчине и Луганщине – до -6.

+3..+5 градусов можно ожидать на юге Украины, ночью там будет немного морозно – от -4 до -1. В Крыму прогнозируется до 6 градусов тепла.

Погода в столичном регионе будет сухой, прогнозируют переменную облачность. В Киевской области днем ожидается до +2 градусов, ночью до 10 мороза. В Киеве днем около 0, ночью -7...9.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики отметили, что весна 2023 года будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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