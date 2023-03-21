До 14 тепла и местами кратковременные дожди: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 21 марта, будет теплой, но местами вероятны небольшие дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +11 до +14 градусов.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Небольшие осадки следует ожидать в западных областях Украины, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Киевской областях.

Ветер в этот день прогнозируется юго-западный, на западе страны северо-западный, от 5 до 10 м/с.

Синоптики также предупредили, что значительная снеголавинная опасность (3 уровень) удержится на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. "Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" – говорится в сообщении.

На западе Украины столбики термометров днем будут показывать от +11 до +14 градусов, в течение дня прогнозируют дожди и пасмурность с прояснениями. Ночью температура +6...+3.

На севере днем ожидается +12...+14, ночью будет +4...+2, а на Сумщине до +1. В восточных регионах сухо и солнечно. Температура днем +10..+12, ночью +4..+2.

В центральных областях во вторник небольшие дожди, температура днем до +14, ночью +5...+3. На юге Украины будет солнечно, столбики термометров поднимутся до +13 градусов, ночью предполагается от +5 до +3.

В Киевской области 21 марта облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, лишь местами по области днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +1..+6, днем +9..+14. В Киеве ночью +2..+4, днем +11..+13 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на следующей неделе украинцы ощутят резкое потепление. Показатели температуры будут соответствовать середине апреля. Также по всей территории Украины ближе к выходным ожидаются осадки.

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