Дневные ''плюсы'' и гололедица на дорогах: синоптики предупредили об опасности у рек и в горах. Карта

Погода в Украине в субботу, 11 февраля, будет "плюсовой" днем в большинстве регионов, но ночью все еще сохранятся морозы кое-где до -9 градусов. На западе и севере ожидается снег, в остальных областях – без осадков.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра в Facebook. На дорогах местами следует ожидать гололедицу.

Снежить в субботу ночью и днем в западных регионах (кое-где с дождем), лишь днем в северных и Винницкой областях. Ветер будет около 7-12 метров в секунду, на западе, севере и в Карпатах местами порывы до 20 метров.

На востоке нашей страны в этот день без осадков, прогнозируют солнечную и сухую погоду. Температура воздуха 0..+2, ночью -7..-9. На юге также нет осадков, термометры днем будут показывать +3..+5 градусов, ночью от -2 до -6. В Крыму солнечно, температура днем +2..+4, ночью -7..-9.

На западе прогнозируется снег (кроме Черновицкой и Ивано-Франковской областей). Температура днем +2..+4, ночью -2..-4. В северных областях также снег – днем +1..+3, ночью -1..-3.

В Киеве и Киевской области 11 февраля переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен небольшой снег, а на дорогах местами гололедица. Температура в Киевской области ночью до -5 градусов, днем -1…+4; в украинской столице ночью -1..-3, днем +1..+3.

Кроме того, синоптики предупредили об изменении гидрологической ситуации. Так, на устьевом участке Десны (Броварской район, Киевская область) возможны резкие колебания уровней воды на 0,1-0,6 м в сутки с последующим затоплением поймы ниже поста Летки, вероятно начальное затопление левого берега поймы возле села Литки.

Объявлен I уровень опасности – желтый.

В то же время, по данным специалистов, в западных областях нашей страны 11 февраля будет умеренная снеголавинная опасность – объявлен 2 уровень опасности. В частности опасно буде в горах на Львовщине, Ивано-Франковщине, а также в Черновицкой области.

Также опасно может быть на высокогорье Закарпатской области Украины.

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