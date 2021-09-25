Днепровский медицинский университет вошел в ТОП-25 университетов мира

Согласно рейтингу U-Multirank за 2021 год Днепровский государственный медицинский университет вошел в ТОП-25 университетов мира. Рейтинг составлен по показателю "Инновационные формы оценивания" в медицине.

Об этом сообщается на странице университета в Фейсбуке.

С 2014 года проводится многомерное ранжирования университетов со всего мира, ориентированное на пользователей, которое обобщается в рейтинге U-Multirank, – поясняется в сообщении. – Это рейтингование проводится под эгидой Европейской Комиссии консорциумом европейских исследовательских центров: Центром политических исследований высшего образования (г. Энсхеде, Нидерланды), Центром развития высшего образования (Германия), Центром исследований науки и технологий (Нидерланды), Фондом знаний и развития (Испания). Основной целью рейтинга U-Multirank является формирование объективного представления о различных сферах деятельности университетов.

Видео дня

Этот показатель учитывает использование в учебном процессе новых форм оценивания, таких как тематические исследования (case studies) и структурированные клинические случаи по сравнению с тестами множественного выбора и письменными тестами. Эти инновационные формы лучше связанные с ожидаемыми результатами обучения врачей.

Ознакомиться с рейтингом U-Multirank-2021 можно по ссылке: www.umultirank.org.

Также стало известно, что доцент Украинского государственного химико-технологического университета Маргарита Скиба стала лауреатом конкурса Министерства образования Украины "Молодой ученый года".

Об этом сообщается на странице Facebook УГХТУ.

В сообщении отмечается что Маргарита Ивановна победила в номинации "Экология и охрана окружающей среды".