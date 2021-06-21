Днепр в Киеве внезапно изменил цвет. Видео с высоты птичьего полета

В реке Днепр в русле Киева вода приобрела странных цвет, напоминающий моторное масло. Однако жители столицы бить тревогу не спешат.

Как сообщило издание "Страна", власти Киева в эти выходные дни не спешат комментировать происходящее в главном пресноводном бассейне региона. Поэтому журналисты решили охватить масштабы природного феномена с квадрокоптера (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В ходе съемки выяснилось, что для многих киевлян данные изменения – ничто иное, как цветение воды. Это ежегодный процесс, но в этом сезоне он преувеличен из-за обилия осадков и смены жарких температур с грозами.

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В некоторых местах можно четко разглядеть, как чистые водные потоки переходят в мутные грязные массы. Что же на самом деле происходит с Днепром, станет известно от Киевской ГГА уже в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году масштабы цветения Черного моря вызвали серьезные опасения у экологов и простых туристов. Специалисты предупреждали об опасности купания в такой воде, впрочем, желающих окунуться в кашеобразный состав было немного.