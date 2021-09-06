Днем тепло, ночью заморозки: озвучен прогноз погоды на 6 сентября

В понедельник, 6 сентября, по всей Украине ожидается преимущественно солнечная погода со средней температурой 18 градусов тепла. Однако уже к ночи воздух заметно охладится и на западе, востоке и северных регионах страны температура упадет до +5..+3 градусов.

Об этом сообщили метеорологи Украинского Гидрометцентра. Только в Запорожье, Николаеве, Одессе и временно оккупированном Крыму ночной воздух будет немного теплей – до 10 градусов.

При этом в регионах не будет осадков и дождя, северо-западный ветер достигнет 8 м/с.

В столице 6 сентября будет также солнечным с переменной облачностью. Температура днем у киевлян составит +13..+15 градусов, ночью – упадет до +6..+4.

Видео дня

Синоптики призывают захватить с собой на работу теплые вещи, чтобы обратная дорога с работы домой не увенчалась неприятным промерзанием.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты по погоде еще в августе детально предсказали, какой будет ближайшая осень в Украине. Летней жарой и традиционным "бархатным сезоном" природа баловать украинцев, по всей видимости, не намерена.