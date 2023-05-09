Днем до +17, ночью заморозки: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 9 мая

Погода в Украине во вторник, 9 мая, будет пасмурной с прояснениями, часть страны накроют дожди. На западе и на юге на поверхности почвы возможны заморозки от 0 до 5 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от +11 до +17.

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Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Кратковременные дожди ожидаются в Днепропетровской области, а также на юге и на востоке (чтобы посмотреть видео, докскролльте до конца страницы).

В то же время, мокрый снег синоптики прогнозируют на высокогорье Карпат.

В столичном регионе осадков не будет, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в Киевской области ночью +1..+6 градусов, днем +9..+14. В Киеве ночью +4..+6, днем до +13.

В западных областях будет солнечно, днем столбики термометров будут показывать от +11 до +17 градусов, ночью будет +5..+3. В Черниговской и Сумской областях без осадков, днем температура +11..+13, ночью +5..+3. На востоке возможны кратковременные дожди, днем температура +10..+13, ночью +7..+5.

В южных регионах также осадки, столбики термометров ночью будут показывать +8..+6 градусов, днем будет +12..+15. В Крыму днем +11..+13, ночью +9..+7.

В УГМЦ отметили, что заморозки на поверхности почвы ожидаются в северных и большинстве центральных областей. Объявлен I уровень опасности.

Также синоптики предупредили о пожарной опасности в Киевской области 9-11 мая. "Будьте осторожны в обращении с огнем на открытом воздухе! Берегите наши экосистемы!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украине в ночь на 9 мая ожидаются заморозки в отдельных регионах. В Карпатах, вероятно, пройдет мокрый снег.

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