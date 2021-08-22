Борисполь.

В длиннущей очереди на досмотр и безопасность по незнанию стоят десятки родителей с колясками и маленькими детьми.

В это же самое время чуть сбоку, спрятан отдельный проход на безопасность для членов экипажей и этих самых - родителей с маленькими детьми.

Там почти всегда пусто.

Но многие путешествующие родители этого не знают, а в аэропорту никто им об этом не говорит.

Зато.

Хорошо знают об этом решалы Аэропорта Борисполь, как в костюмах сотрудников аэропорта с бейджиками на груди, так и в форме пограничников.

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Они каждую минуту подводят к этому пустому проходу "своих" пассажиров.

И мало того, что все эти ВИП-пассажиры идут без малолетних детей - они часто идут вообще без детей. Но их по кивку сопровождающего - без проблем пускают.

А в это самое время настоящие родители с детьми стоят в общих очередях. Что забирает время как у них самих так и у взрослых путешественников.

Я пишу это как папа таких же точно детей, который уже не раз наблюдал эту картину своими глазами.

Маленькие дети сначала час изнемогают в первой очереди на регистрации, а потом плавно переходят вместе с родителями в новую очередь - теперь уже на досмотр.

А ведь им ещё.

Предстоит стоять в очереди на паспортный контроль. И ждать самолёт. И лететь. И по прилету проходит контроль, и опять ждать багаж, и ехать до точки назначения.

Блин.

Неужели так тяжело наладить этот процесс - поставить супервайзеров - тех, кто будет информировать очередь про льготы для родителей с маленькими детьми, выдергивать их и перемещать эти семьи туда, где им положено быть.

Да, именно в Fast Line.

Но не по корочке, не по блату и не по кредитной карточке - а по здравому смыслу.

Пока я стоял и наблюдал за всем этим.

В той обычной длиннющей очереди на досмотр дети и маялись, и кричали, и плакали, и сходили с ума.

И блин.

Ведь ни у кого из этих аэропортных решал и их начальников не возникает желание помочь этим семьям и направить их на предусмотренную им по праву отдельную зону досмотра и прохода.

Да-да.

Я знаю, что плохой курс обмена есть во многих аэропортах мира.

Я знаю, что рещалы и бомбилы есть во многих аэропортах мира.

Я знаю, что очереди есть во многих аэропортах мира.

Но я считаю.

Мы должны стараться быть лучше, а не успокаивать себя тем что где-то так же плохо как у нас.

А решал этих, я уверен прекрасно там знают и при желании из них можно было бы сделать великолепный отряд по бесплатной помощи родителям с детьми для быстрой регистрации и ускоренного прохождения контроля.

Вот ровно так как они умело это делают за бабло и по блату.

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