Для детей в аэропорту есть отдельный вход: почему в Борисполе об этом молчат?
Борисполь.
В длиннущей очереди на досмотр и безопасность по незнанию стоят десятки родителей с колясками и маленькими детьми.
В это же самое время чуть сбоку, спрятан отдельный проход на безопасность для членов экипажей и этих самых - родителей с маленькими детьми.
Там почти всегда пусто.
Но многие путешествующие родители этого не знают, а в аэропорту никто им об этом не говорит.
Зато.
Хорошо знают об этом решалы Аэропорта Борисполь, как в костюмах сотрудников аэропорта с бейджиками на груди, так и в форме пограничников.
Они каждую минуту подводят к этому пустому проходу "своих" пассажиров.
И мало того, что все эти ВИП-пассажиры идут без малолетних детей - они часто идут вообще без детей. Но их по кивку сопровождающего - без проблем пускают.
А в это самое время настоящие родители с детьми стоят в общих очередях. Что забирает время как у них самих так и у взрослых путешественников.
Я пишу это как папа таких же точно детей, который уже не раз наблюдал эту картину своими глазами.
Маленькие дети сначала час изнемогают в первой очереди на регистрации, а потом плавно переходят вместе с родителями в новую очередь - теперь уже на досмотр.
А ведь им ещё.
Предстоит стоять в очереди на паспортный контроль. И ждать самолёт. И лететь. И по прилету проходит контроль, и опять ждать багаж, и ехать до точки назначения.
Блин.
Неужели так тяжело наладить этот процесс - поставить супервайзеров - тех, кто будет информировать очередь про льготы для родителей с маленькими детьми, выдергивать их и перемещать эти семьи туда, где им положено быть.
Да, именно в Fast Line.
Но не по корочке, не по блату и не по кредитной карточке - а по здравому смыслу.
Пока я стоял и наблюдал за всем этим.
В той обычной длиннющей очереди на досмотр дети и маялись, и кричали, и плакали, и сходили с ума.
И блин.
Ведь ни у кого из этих аэропортных решал и их начальников не возникает желание помочь этим семьям и направить их на предусмотренную им по праву отдельную зону досмотра и прохода.
Да-да.
Я знаю, что плохой курс обмена есть во многих аэропортах мира.
Я знаю, что рещалы и бомбилы есть во многих аэропортах мира.
Я знаю, что очереди есть во многих аэропортах мира.
Но я считаю.
Мы должны стараться быть лучше, а не успокаивать себя тем что где-то так же плохо как у нас.
А решал этих, я уверен прекрасно там знают и при желании из них можно было бы сделать великолепный отряд по бесплатной помощи родителям с детьми для быстрой регистрации и ускоренного прохождения контроля.
Вот ровно так как они умело это делают за бабло и по блату.
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