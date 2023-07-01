Для чего нужен ящик внизу плиты: может быть три варианта

Мы никогда не задумывались, для чего нужны ящики внизу плиты или духового шкафа. Хозяйки используют его как дополнительное место для хранения посуды.

Видео дня

Оказывается, эти небольшие ящики имеют разное предназначение. OBOZREVATEL узнал, какие функции они еще выполняют.

Есть разные виды ящиков, поэтому стоит узнать их назначение перед покупкой.

Ящик для подогрева

Такой ящик сохранит ваши блюда теплыми до прихода гостей. Когда работает духовка, она выделяет тепло, которое нагревает ящик, поэтому еда в нем не остынет и не "переготовится".

Также хозяйки могут использовать это теплое место для подъема теста или подогреть тарелки перед подачей, как в ресторане. Однако не оставляйте блюда или посуду там больше, чем на час. За это время еда может пересохнуть, а тарелки будут слишком горячие.

Дополнительный гриль

В нижнем ящике может быть оборудован дополнительный гриль. Такое встречается не часто, только в некоторых моделях, но их трудно найти на нашем рынке. Перед тем, как использовать его, внимательно прочтите инструкцию.

Не храните в ящике посторонние предметы, так как это может привести к повреждению оборудования.

Место хранения посуды

Это наиболее знакомый нам вариант использования нижнего ящика. Он сэкономит вам место в шкафах. Здесь можно хранить объемную посуду, например, сковороду или форму для выпечки. Обычно они занимают много пространства, и мы не знаем, где их поставить.

Но не забывайте класть между посудой антипригарную фетровую ткань – она поможет избежать царапин на поверхностях.

Нельзя хранить в таком ящике изделия из пластика, так как тепло от духовки может расплавить посуду.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как быстро избавиться от жира в духовке.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.