Директор Одесского зоопарка в костюме тигра снялся в ежегодном поздравлении с Новым годом. Видео

Директор городского зоопарка в Одессе Игорь Беляков выпустил очередной поздравительный клип к Новому 2022 году Водяного тигра. Традиционно руководитель зверинца стал и автором ролика, и исполнителем главной роли.

Видеоподарок одесситам и всем украинцам опубликовали на YouTube-канале зоопарка. В основу ролика лег эпизод из голливудской кинокартины "Терминатор-2" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Музыкальное видео длится больше четырех минут. В нем Беляков бегает по территории зверинца в качестве тигра, который своевольно покинул клетку. Он пугает опасным видом посетителей Одесского зоопарка, а сотрудники, которые пытаются укротить "хищника", сбегают от его грозного рыка.

Видео дня

Праздничные видео с музыкой и небольшим представлением стали для одесситов хорошей традицией. Игорь Беляков креативно подходит к своей работе и своими занятными, добрыми роликами привлекает внимание к зоопарку, который до его назначения находился в упадке.

А за месяц до новогоднего ролика в Одесском зоопарке вышел клип, посвященный Хеллоуину – дню, когда, согласно поверью, вся нечистая сила выходит бродить по земле. В нем Беляков сыграл роль Вервольфа – человека, который после укуса волков стал оборотнем.

В прошлом году директор зоопарка выпустил новогодний ролик к 2021 году Быка. Все песни, которые он поет на своих ироничных лентах, написаны им самим.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, летом этого года в Одесском зоопарке случилось радостное пополнение. Пара европейских ланей родила двух оленёнков, что стало для работников зверинца и его посетителей настоящим праздником.