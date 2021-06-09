Почну здалеку. Якось так сталося, що останнім часом в стрічці мені стали траплятися прекрасні мотивуючи дописи про те, як потрібно перестати боротися за життя і почати просто жити. Автори порівнюють звичку пручатися обставинам, які неможливо змінити чи не з вадами, через які людина не може насолоджуватися життям. Таких дописів все більше. Можливо це викликано якоюсь внутрішньою втомою. Для людини, яка останнім часом тільки те і робить, що протистоїть: окупантам, обставинам, постійним особистим втратам це дуже приваблива пропозиція - припинити спротив та сприймати все як є. Але таке можливо тільки, якщо проблеми перебільшені, а звичка пручатися скоріше нагадує вередування з приводу чи без. Не можна насолоджуватися життям, коли саме життя, гідність, або свобода під загрозою. Я звикла боротися, тому що знаю, що безнадія - це не об'єктивна реальність. Це суб'єктивний стан готової до поразки душі.

Напевно ви помітили, що останнім часом я майже зникла з публічного простору. Причина в тому, що мені діагностували онкологію. Інститут раку ставить четверту стадію, але ізраїльські лікарі мають геть інший обнадійливий прогноз. Почуваюся по-різному, страху нема, відчаю теж. Я прекрасно усвідомлюю ризики, може тому не впадаю в істерику. Ніколи не сприймала негаразди як належне. Тож, спротив - то єдина можлива для мене реакція в даній ситуації.

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Не хочу нічого приховувати від вас. Не хочу поводитися так, наче рак - то “нєхорошая болєзнь”, якої потрібно соромитися. Поки нічого не знаю про свої шанси, але точно знаю, що маю спробувати. Я знаю, що попереду довга та виснажлива боротьба. І тут мені потрібна буде ваша підтримка та допомога. Все це коштує грошей, яких у мене просто немає. На першому етапі, який триватиме півроку, потрібно 430 000 грн. Буду вдячна за будь-яку пожертву, слова підтримки та репост. Прорвемося!

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