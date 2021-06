Девушка пролежала в ванне с водой 16 часов и показала результат в TikTok: фото последствий

Блогер под ником msdanalee пролежала в ванне с водой 16 часов и показала в TikTok, как изменилось ее тело за это время.

В своем видео она объяснила, что якобы случайно пролежала в ванной практически весь день. Девушка серьезно испугалась за собственные ступни, которые изменились до неузнаваемости (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Вот как выглядит результат "случайного" 16-часового пребывания в ванной, Боже мой. Посоветуйте, как мне быстро вернуть свои ноги, пожалуйста!" – написала блогерша.

Так, на ногах девушки появилось множество морщин, а кожа стала бело-серого цвета. Пользователи TikTok просмотрели видео более миллиона раз.

Видео дня

@msdanalee What an accidental 16hr bath looks like! 😂 helpppppp #nyc #fypシ #feet #feetpose #viral ♬ Twerkulator - City Girls

