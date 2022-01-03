Девушка обнаружила на пляже причудливого 'инопланетянина' из 'Дня Независимости'. Фото

На берегу Тихого океана, в США, в районе Сан-Франциско на берег выбросило загадочное существо. Фотографии морского обитателя вызвали бурю обсуждения в интернете.

Наткнулась на необычную находку студентка Элеонор Морган, написал Mirror. Она же и опубликовала фотографию неизвестного для нее существа на платформе Reddit.

Девушка рассказала, что наткнулась на существо случайно, прогуливаясь по побережью с собакой. Его, судя по всему, выбросило на берег недавно, так девушка почувствовала зловонный запаха. Чтобы понять что это, Морган сфотографировала находку и выложила снимки в сеть, спрашивая у других – "что же это?"

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Фотография студентки нашла немало откликов. Кто-то был "очарован", другие предположили, что это кальмар, третьи – что существо имеет инопланетное происхождение.

Любители кинематографа вспомнили американский фильм "День независимости", в котором инопланетные существа, прибывшие поработить землян выглядели примерно так, как и найденная девушкой рыба.

К обсуждению подключились специалисты из исследовательского института аквариума Монтерей-Бей. Они идентифицировали найденное Элеонор существо как самца рыбы-гитары из видов семейства рохлевых скатов.

Они объяснили, что в находке нет ничего необычного, как и в факте смерти рыбы.

"Животные, конечно, умирают все время; иногда эти туши выбрасывает на берег. Если бы это было частью большой группы животных, которых выбросило сразу, это могло бы наводить на мысль о другом", – сказал ихтиолог Пол Кларксон.

Он же подчеркнул, что таких рыб достаточно много в прибрежных водах Сан-Франциско.

Отметим, что рохлевые скаты являются одним из наиболее древних представителей скатов и появились в раннем юрском периоде. Они ведут спокойный образ жизни, большую часть времени лежа на песчаном дне или илистом грунте, на глубине до 100 метров. Средняя длина рыбы-гитары колеблется от 40 до 80 сантиметров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в водах вблизи Калифорнии сняли необычную рыбу.