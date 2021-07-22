Девочка, спасшая на Закарпатье четверых детей, получила медаль от Зеленского. Документ

Президент Украины Владимир Зеленский наградил медалью "За спасенную жизнь" 12-летнюю Татьяну Тулайдан. Девочка спасла четверых детей во время наводнения в Закарпатской области.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Соответствующий указ №299/2021 глава государства подписал 21 июля (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

"За мужественные и самоотверженные действия, выявленные во время спасения жизни детей, постановляю: наградить медалью "За спасенную жизнь" Тулайдан Татьяну Васильевну – ученицу 7 класса Ясинянской общеобразовательной средней школы № 1 І-ІІІ ступеней Раховского района Закарпатской области", – сказано в документе.

Видео дня

Напомним, что 12-летняя жительница села Стебный Татьяна Тулайдан во время непогоды, которая спровоцировала наводнение, спасла от стихии своего брата и еще троих соседских детей.

Глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков рассказал, что в то время родители девочки были в поле, а вода начала резко поступать в их дом. Татьяна выключила все электричество, взяла своего семилетнего брата и побежала к дому тети. В нем воды было уже по колено и находились еще трое испуганных детей. Девочка отвела их на второй этаж своего дома, где все в безопасности дождались родителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Раховский район на Закарпатье днем 10 июля накрыли сильные ливни, которые привели к поднятию уровня в местных речках. Стихия вызвала паводок, который уничтожил деревья, повредил дороги и подтопил дворы.