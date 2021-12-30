Девы получат вести издалека, а Скорпионов ожидает удача: гороскоп на 30 декабря

Девы получат вести издалека от родственников или знакомых, а Скорпионам улыбнется удача, и они внезапно отправятся на праздник. Львы будут продуктивно работать в команде, а Тельцы отдадут время семейным делам.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 30 декабря. Кто будет отдыхать, а кто будет анализировать свою работу, читайте дальше.

Овен

Сегодня вам важно сберечь себя и провести день как можно спокойнее, спланировав все свои дела и правильно распределив нагрузку для того, чтобы не переработать и не истощиться, потому что впереди у вас еще немало подвигов.

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Телец

Сейчас вы полностью отдаете время семье и семейным делам, готовитесь к праздникам, покупаете продукты, подарки, посещаете родных, обустраиваете дом и делаете еще миллион дел, которые касаются вашего дома и ваших близких.

Близнецы

Приходится ускоряться, ведь у вас сейчас грандиозные планы, и на сегодня, и на ближайшие дни, так что нужно еще интенсивнее работать, чтобы все успеть, завершить все проекты в этом году и не оставлять долгов на следующий.

Рак

Сегодня у вас наступает определенная пауза, когда вы почти ничем не заняты. По крайней мере, физически ничего не делаете, ну может немного ваша голова работает над определенными размышлениями и анализом, но все это происходит в очень спокойном и приятном состоянии.

Лев

Самой продуктивной сегодня будет работа в команде, когда каждый понемногу прилагает усилия, хоть физические, хоть интеллектуальные, а все получают результат, причем быстрый и качественный. Словом, рассчитывайте на поддержку и сплачивайтесь вокруг одной цели.

Дева

Ожидайте известий издалека. Кто-то из родственников или знакомых напомнит о себе, поздравит, расспросит. Словом, у вас сегодня будет день воспоминаний и новостей, когда вы и давние истории вспомните, и о настоящем поговорите, и новости определенные узнаете.

Весы

Вы будете руководствоваться исключительно целесообразностью и расчетом, сегодня будет не до эмоций и сантиментов, вы со всей серьезностью подходите к делам, склонны анализировать и подсчитывать свои расходы и выгоды.

Скорпион

Внезапно может улыбнуться удача и превратить обычный будний день в праздничный. Большая вероятность, что вы сегодня внезапно куд-то отправляетесь, к примеру, в прекрасное место, где в приподнятом настроении проведете время с близкими людьми.

Стрелец

Придется работать, причем, достаточно напряженно, прилагая невероятное количество усилий, загружая себя и других, но что поделаешь, если вы откладывали дела в долгий ящик, а сегодня нужно будет сделать последний рывок для того, чтобы все завершить.

Козерог

Немного привалит работы. А может и не чуть-чуть, а немало, будто кто-то будет пытаться на вас сбросить всю нагрузку, и вы будете вынуждены вместо того, чтобы готовиться к праздникам, завершать все дела свои, да еще и за других работать.

Водолей

Сегодня вы стремитесь к тишине и скрываетесь от всяческих раздражителей и нагрузок. Ибо вам нужно прийти в себя, собраться с мыслями, в конце концов, освободить голову для того, чтобы подвести итоги и запланировать дальнейшие успехи и взлеты.

Рыбы

Ну все, уже можно выдохнуть, потому что основную часть дел вы уже выполнили, и теперь можно только увлекаться собственной сноровкой и полностью отдаться веселью. Ну, разве еще немного обустроить домашние дела.

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