Дети чудом не пострадали: уцелевший во время взрыва в Карпатах турист раскрыл детали трагедии

Группа туристов, которая находилась на месте рокового взрыва в Карпатах, в момент инцидента собирала дрова, разжигала костер и готовила на нем еду. Благодаря тому, что за несколько часов детей уложили спать подальше от огня, они не пострадали.

Об этом рассказал в Facebook один из участников трагических событий Орест Малыш. Его супруга Марина серьезно пострадала и была отправлена на операцию по хирургическому восстановлению верхних конечностей и глаз.

"Нас было десять взрослых и двое наших детей. Разожгли огонь на горе на месте, где раньше курили его к нам. Сварили есть и сидели, грелись у огня. Детей уложили спать. Где-то за 1.5 часа решил дров собрать и пошел за ними. В этот момент произошел взрыв на месте очага. Что именно взорвалось мы не знаем", – пояснил автор публикации.

Видео дня

Мужчина добавил, что еще двое пострадавших девушек отправили в областную больницу, где они находятся под присмотром медиков. Он призвал не распространять слухи и недостоверную информацию, которая стала распространяться вокруг резонансного инцидента.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября в Карпатах произошел мощный взрыв, в результате которого погибли два парня и еще четыре человека получили травмы разной степени тяжести. В СМИ появилась информация, что причиной взрыва стало нагревание костром старой мины времен Второй мировой войны.