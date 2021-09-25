Що мене окремо злить - переконання деяких батьків, що діти мають повністю йти їхнім шляхом дитячих психотравм.

"Дітей треба витягти з інтернету та соціальних мереж"...

Куди? За телевізор? В підворотні? В дитячі розваги радянських часів - стінка на стінку між районами, карбід у калюжу, соломинку жабі в сраку?

"Дітей треба привчати до фізичної праці..."

Ви б краще себе привчили до розумової. Шостий технологічний устрій надворі.

"От в моєму дитинстві ми раділи виїзду в піонертабір, а влітку в Залізний Порт"

А сучасна дитина може радіти виїзду в Прагу, а влітку - в Чорногорію.

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"Ми раділи плюшці з цукром та молоку з пакету, а вони ці бургери жеруть та харчами перебирають..."

Бо бургер смачніше. Та й менш шкідливий за ту плюшку.

"Нас прибирати привчали..."

І як вам результат? Ефективно привчили? Дуже чиста країна, ніхто недопалки під ноги не кидає, узбіччя - як галявинка в тайзі?

Люди, ви не дуже. Ваші діти будуть краще. Не заважайте їм.

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