Десять Заповедей ЗСУ перед российским вторжением.

1.Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме Меня, и никто не любит тебя так, как я, ну кроме, конечно, мамы и Головнокомандувача Збройних Сил.

2. Не сотвори себе кумира и никакого изображения; не поклоняйся им и не служи им, и если привезли тебе волонтёры планшет - не приветствуй Сашу Грей сразу, дождись хоть когда они уедут.

3. Не поминай имени Господа Бога твоего всуе, потому что Господь - не оперативный черговий, нехер его постоянно дёргать.

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4. Шесть дней работай и делай всякие дела свои, а седьмой – суббота – есть день отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему, то есть ПХД, чистке зброи и заповненню "книги вечірньої перевірки". И позвони наконец-то малой, а то вечно некогда.

5. Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле и долголетен, хотя клянусь - для "долголетен" ты выбрал странную профессию.

6. Не убий (вычеркнуто пехотой).

7. Не прелюбодействуй (вычеркнуто десантом).

8. Не укради (вычеркнуто службой ПММ).

9. Не лжесвидетельствуй (вычеркнуто зампотехом по итогам службового розслідування, вставлено обратно штабом ОТУ та повернуто на доопрацювання).

10. Не пожелай ничего чужого (вычеркнуто старшиной ЗСУ, бо "старшина хочет меч").

Ибо сказано в Писании: "... И всеми же без различия обладают кровь и убийство, хищение и коварство, растление, вероломство, мятеж, клятвопреступление, расхищение имуществ и прелюбодеяние в ППД..." - и это не я сказал, а царь Соломон - а он был умный мужик, а не то шо сейчас.

Не бойтесь.

Наши всех их убьют.