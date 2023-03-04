Дешевящие квартиру вещи: на что сразу обращают внимание гости

Всегда приятно продумать до мелочей интерьер своего жилища, заботливо все оформить и заехать в этот дом мечты. Но некоторые детали могут испортить даже дизайнерский ремонт и потом будут мозолить глаза, как хозяевам, так и гостям. Это предметы, заставляющие обстановку выглядеть более дешевой. Как будто на работах и материалах сильно экономили, даже если это не так.

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OBOZREVATEL рассказывает об этих предметах. И советует, как исправить положение.

Радиаторы отопления

Этот совершенно незаменимый элемент системы жизнеобеспечения дома является ночным кошмаром дизайнеров. Спрятать радиаторы не так просто, без них обойтись в нашем климате совершенно невозможно, а красивые дизайнерские варианты стоят, как крыло от самолета. Самый простой способ "растворить" батарею в пространстве, это покрасить ее в тот же цвет, что и стены дома. Тогда они будут просто сливаться с фоном и не будут бросаться в глаза.

Яркая мебель

Если в детской шкаф или кровать "веселого" цвета еще будут выглядеть уместно, то, например, на кухне, а тем более во взрослой спальне это все же не лучший выбор. Все из-за способности ярких оттенков быстро надоедать. Плюс, буйством красок люди начали восхищаться в начале 1990-х гг., когда получили доступ к более или менее качественной мебели и изготовлению ее по индивидуальному проекту. И очень быстро перестарались. Поэтому сегодня это все выглядит очень старомодно и дешево. Да и точки зрения психологии цвета это может раздражать и вызвать стресс. Опытные дизайнеры советуют выбирать мебель базового цвета или приглушенных, пудровых оттенков. Яркость в обстановку можно добавить за счет аксессуаров, декора, посуды или текстиля.

Пластиковые поверхности

Подоконники, столешницы, а также двери и плинтусы из пластика – это довольно долговечно и недорого. И это материал и подводит. Он смотрится аккурат на свою стоимость. Самый простой вариант решения проблемы – оштукатурить пластик и покрасить в цвет стен. Есть также возможность покрыть краской сам пластик. Но это достаточно сложная и многоэтапная работа. Хотя результаты смотрятся достаточно прилично.

Глянцевый потолок

Когда-то кому-то пришло в голову, что глянец потолка, в котором отражается помещение, сработает примерно так же, как зеркало – расширит пространство, сделает помещение визуально больше. И появилась мода на такое убранство. Но довольно быстро стало ясно, насколько это плохая идея. Чтобы установить зеркало так, чтобы оно увеличивало комнату, а не визуально умножало беспорядок, нужно хорошо продумать его расположение. С потолком так не получится – его не подвинешь. Он будет отражать все. К тому же с очень некомфортного ракурса. Блики от окна и освещения будут выглядеть очень странно. Поэтому лучше выбрать матовый или сатиновый вариант.

Дешевая фурнитура

Когда смотришь насколько растет бюджет ремонта за счет таких статей, как розетки, выключатели, дверные ручки, крючки, и прочая фурнитура, порой отчаиваешься, и хочется просто купить что-то недорогое. Проблема в том, что менять это недорогое придется очень скоро – белый пластик пожелтеет, металлическая отделка сотрется, выйдут из строя внутренние детали. И все это будет на виду. Поэтому здесь все-таки лучше искать разумный баланс.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как недорого улучшить интерьер даже без ремонта.

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