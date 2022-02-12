Держим ситуацию под контролем: на админгранице с Крымом прошли учения МВД с участием Зеленского. Фото и видео

Подразделения системы Министерства внутренних дел Украины провели тактико-специальные учения вблизи границ аннексированного Крыма с участием президента Владимира Зеленского. К ним были привлечены 1300 работников правоохранительной системы.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Как отметил гарант, подобные учения проходят во всех приграничных областях нашего государства.

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Он подчеркнул, что "сюрпризы" могут быть в любой момент, в связи с чем Украина должна рассчитывать на свои силы и быть готовой.

"И именно эта готовность отрабатывается на учениях. Мы готовы к любым шагам с любой стороны, с любой границы", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что во время проведенных учений украинские военные продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Как рассказали в Нацполиции, согласно "легенде" учений, СМИ и соцсети на временно оккупированных территориях распространили фейковую информацию о тяжелом состоянии, возникшем в энергетическом секторе. В результате якобы произошли массовые беспорядки, попытки взорвать дамбы на Северокрымском канале, чтобы возобновить водоснабжение на территорию АР Крым, а также захват административных зданий.

Сообщается, что в рамках реагирования на условные угрозы подразделения отработали:

развертывание работы оперативного штаба по ликвидации ЧС, связанной с отсоединением населенного пункта от снабжения электроэнергией;

спецоперацию по стабилизации оперативной обстановки на условной границе с временно оккупированными территориями;

ликвидацию массовых беспорядков по задержанию вооруженных злоумышленников и увольнению захваченных админзданий;

противодействие незаконному пересечению пунктов пропуска на границе;

выявление, блокирование и ликвидация вооруженных групп и ВРГ;

восстановление нормального функционирования инфраструктуры населенного пункта.

Подытоживая проведенные учения, Зеленский в своем Telegram подчеркнул, что Украина никого не боится и паниковать не стоит.

"Проводим обучение и держим ситуацию под контролем. Все будет Украина!" – отметил президент.

Напомним: ВСУ провели военные учения по отражению условного противника, пытающегося прорвать оборону на танкоопасных и десантноопасных участках местности. В учениях приняли участие инженерные и танковые подразделения, а также противотанковая артиллерия.

Как сообщил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, противотанковый резерв быстро и организованно совершил перемещение на рубеж развертывания, а инженерно-саперная группа без задержек осуществила постановку минных заграждений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 февраля в Киевской области состоялись учения подразделений МВД Украины. Отрабатывалась тактика ведения боевых действий в урбанизированной местности;