День родного языка 2022: лучшие открытки и поздравления с праздником
Международный день родного языка ежегодно отмечается 21 февраля. Праздник был провозглашен на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходила в Париже с 26 октября по 17 ноября 1999 года.
Как отмечают в организации, из 6 тысяч разговорных языков мира около половине грозит исчезновение. В связи с этим ЮНЕСКО стремится поддерживать язык как признак культурной принадлежности человека. А изучение иностранных языков и многоязычие там считают ключами к взаимопониманию и взаимоуважению. Ко Дню родного языка OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений в смс, открытках и видео.
Рідна Україна – мова солов’їна,
Золоте колосся, маки у житах.
Край воріт – калина, верба, яворина,
Храми і світлиці в барвах-рушниках.
Рідна Україна – то душі краплина,
Пісня журавлина у ранковий час.
Рідна Україна – то земля єдина,
Що сходив ногами босими Тарас.
Рідна Україна – за столом родина,
Яром-долиною стелиться туман.
Батькова розмова – тиха, вечорова,
Мамина молитва – вічний талісман.
***
Яка чудова українська мова!
Де береться все це, звідкіля і як?
Є в ній ліс – лісок – лісочок,
Пуща, гай, діброва,
Бір, перелісок, чорноліс.
Є іще й байрак!
І така ж розкішна і гнучка, як мрія.
Можна "звідкіля" і "звідки", можна і "звідкіль";
Є у ній хурделиця, віхола, завія,
Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль...
***
Ти постаєш в ясній обнові,
Як пісня, линеш, рідне слово,
ти наше диво калинове,
кохана материнська мово!
Несеш барвінь гарячу, яру
в небесну синь пташиним граєм
і, спивши там від сонця жару,
зеленим дихаєш розмаєм,
Плекаймо в серці кожне гроно.
прозоре диво калинове.
Хай квітне, пломенить червоно
в сім'ї великій, вольній, новій.
***
З Днем рідної мови! Нехай вона стане надбанням, щоб шанували її, вивчали та говорили тільки нею. Нехай передається вона з покоління в покоління, не забувається та вдосконалюється. Любіть рідну мову та бережіть!
***
Вітаю з Міжнародним днем рідної мови! Бажаю любити та цінувати свою мову як невід'ємну частину культури, легко спілкуватися з рідними та близькими, дивитися на світ добрими очима, про кожен свій день складати цікаву розповідь у добрих словах, яскравих фарбах та в гарних інтонаціях! І нехай твоя рідна мова завжди допомагає тобі йти прямо до мети!Открытки и картинки ко Дню родного языка
Как писал OBOZREVATEL, ранее были названы самые досадные ошибки, которые допускают украинцы в родном языке. Среди них – "у результаті", на протязі, "дозволяти".