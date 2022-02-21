День родного языка 2022: лучшие открытки и поздравления с праздником

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Международный день родного языка ежегодно отмечается 21 февраля. Праздник был провозглашен на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходила в Париже с 26 октября по 17 ноября 1999 года.

Как отмечают в организации, из 6 тысяч разговорных языков мира около половине грозит исчезновение. В связи с этим ЮНЕСКО стремится поддерживать язык как признак культурной принадлежности человека. А изучение иностранных языков и многоязычие там считают ключами к взаимопониманию и взаимоуважению. Ко Дню родного языка OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений в смс, открытках и видео.

Видео дня

Рідна Україна – мова солов’їна,

Золоте колосся, маки у житах.

Край воріт – калина, верба, яворина,

Храми і світлиці в барвах-рушниках.

Рідна Україна – то душі краплина,

Пісня журавлина у ранковий час.

Рідна Україна – то земля єдина,

Що сходив ногами босими Тарас.

Рідна Україна – за столом родина,

Яром-долиною стелиться туман.

Батькова розмова – тиха, вечорова,

Мамина молитва – вічний талісман.

***

Яка чудова українська мова!

Де береться все це, звідкіля і як?

Є в ній ліс – лісок – лісочок,

Пуща, гай, діброва,

Бір, перелісок, чорноліс.

Є іще й байрак!

І така ж розкішна і гнучка, як мрія.

Можна "звідкіля" і "звідки", можна і "звідкіль";

Є у ній хурделиця, віхола, завія,

Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль...

***

Ти постаєш в ясній обнові,

Як пісня, линеш, рідне слово,

ти наше диво калинове,

кохана материнська мово!

Несеш барвінь гарячу, яру

в небесну синь пташиним граєм

і, спивши там від сонця жару,

зеленим дихаєш розмаєм,

Плекаймо в серці кожне гроно.

прозоре диво калинове.

Хай квітне, пломенить червоно

в сім'ї великій, вольній, новій.

***

З Днем рідної мови! Нехай вона стане надбанням, щоб шанували її, вивчали та говорили тільки нею. Нехай передається вона з покоління в покоління, не забувається та вдосконалюється. Любіть рідну мову та бережіть!

***

Вітаю з Міжнародним днем рідної мови! Бажаю любити та цінувати свою мову як невід'ємну частину культури, легко спілкуватися з рідними та близькими, дивитися на світ добрими очима, про кожен свій день складати цікаву розповідь у добрих словах, яскравих фарбах та в гарних інтонаціях! І нехай твоя рідна мова завжди допомагає тобі йти прямо до мети!

Как писал OBOZREVATEL, ранее были названы самые досадные ошибки, которые допускают украинцы в родном языке. Среди них – "у результаті", на протязі, "дозволяти".