День памяти жертв Холокоста: история страшной даты

Ежегодно 27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Дату установила Генеральная Ассамблея ООН в знак почитания всех жертв преступлений нацистов на почве ненависти. Цель памятной даты – сохранить воспоминания об одной из величайших трагедий в истории человечества и по возможности предотвратить ее повторение.

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OBOZREVATEL рассказывает об истории, которая стоит за Днем памяти жертв Холокоста.

Что такое Холокост?

В переводе с древнегреческого языка слово "холокост" означает "всесожжение". Историки обозначают им систематическое преследование и уничтожение (геноцид) евреев нацистской Германией и коллаборационистами в течение 1933-1945 годов. Существует также параллельный термин – Шоа, что с иврита означает "катастрофа". Его связывают только с преследованием европейских евреев. А Холокост в обществе со временем приобрел более широкий контекст и включил в себя аналогичные гонения нацистов на представителей других этнических, расовых и социальных групп. Это могли быть как евреи или ромы, так и гомосексуальные мужчины, люди с психическими заболеваниями, советские военнопленные и т.д.

Точный подсчет погибших от погромов, казней, пыток в концлагерях евреев продолжается до сих пор. Специалисты оценивают количество погибших представителей этого народа примерно в 6 млн человек. Из них 2,2-2,5 млн – на территории бывшего Советского Союза. Причем значительная часть этих людей полегла в Украине, потому что здесь традиционно проживало немало людей еврейской национальности. Украинских евреев сразу после оккупации сгоняли в гетто, самым большим из которых было Львовское. Едва ли не самым известным эпизодом Холокоста в Украине стали расстрелы в Бабьем Яру в сентябре 1941 года.

Почему именно 27 января

Дату для мемориального дня выбрали не случайно – именно 27 января 1945 года солдаты 1-го Украинского фронта освободили узников лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, который находился неподалеку от польского Освенцима. Это был самый большой такой лагерь. Число погибших здесь оценивают в 1,1-1,6 млн человек, в основном именно евреев.

Резолюцию по установлению памятной даты Генассамблея ООН приняла 1 ноября 2005 года. Инициаторами документа выступили Израиль, США, Канада, Украина, Австралия и Россия, соавторами – еще более 90 стран мира.

Украина, хоть и была среди круга стран-инициаторов, все же к отмечанию даты на государственном уровне присоединилась позже. Соответствующее постановление Верховная Рада приняла 5 июля 2011, а официальные мероприятия в честь Дня памяти жертв Холокоста впервые прошли в 2012 году.

Цель мемориального дня

С самого начала инициаторы Международного дня памяти жертв Холокоста провозглашали – их цель состоит не только в чествовании всех погибших. Дата посвящена также тому, чтобы подтвердить стремление человечества к борьбе с антисемитизмом, расизмом и всеми другими формами нетерпимости, которые могут привести к целенаправленному насилию в отношении отдельной группы людей.

Напомним, из-за российской полномасштабной агрессии в Украине представителей РФ не пригласили на торжества по случаю годовщины освобождения Аушвица в Польшу.

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