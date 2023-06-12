День освобождения Мариуполя от российских окупантов: как проходила операция 9 лет назад

Мариуполь еще с 2014 года являлся стратегической целью для РФ. Тогда сепаратисты и российские наемники захватили здание горсовета и ключевые административные объекты, перекрыли улицы, устроили "укрепрайон". Большой промышленный центр и ключевой порт играли особую роль в реализации маразматического путинского проекта "новороссия".

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Безуспешно попытавшись захватить город девять лет назад, армия РФ буквально уничтожала Мариуполь в первые месяцы полномасштабного вторжения. Вскоре мир увидит новую, окончательную деоккупацию города от российских захватчиков, а пока OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как проходила операция по освобождению 13 июня 2014 года.

После оккупации части Донецкой и Луганской областей российские наемники нацелились на Мариуполь. Планы у кремлевского диктатора, как всегда, были грандиозны в своей неосуществимости: целью был захват Мариуполя как важного пункта прямого морского сообщения с аннексированным Крымом.

В апреле 2014 года город оказался под контролем сепаратистов. Украинские военные смогли удерживать только Мариупольский аэродром. 9 мая 72-я бригада разрушила первые наставленные сепаратистами баррикады и ворвалась в город.

Террористы были вооружены и сопротивлялись, совершив нападение на управление МВД и другие объекты силовых ведомств. Начались обстрелы жилых кварталов, пылали дома, ширились пожары. 10 мая ради недопущения жертв среди гражданского населения бойцам Нацгвардии приказали временно выйти из города.

Новая активная фаза осовбождения началась на рассвете 13 июня 2014 года. Штурмовые группы бойцов "Азова" зачистили штаб-квартиру боевиков.

В операции участвовали:

две роты батальона "Днепр-1";

1-я бригада Национальной гвардии;

бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады.

Помогали и местные активисты. Террористы заминировали территорию вокруг банка, на одной из мин подорвался "азовец".

Продвижение происходило достаточно быстро. В ходе нескольких часов боя ликвидировали ключевые опорные точки боевиков. Была уничтожена техника. Украинцам удалось восстановить контроль над всеми захваченными постройками, в том числе над зданием горсовета.

Силам антитеррористической операции противостояли до сотни боевиков. Десятки преступников были задержаны, несколько террористов – ликвидированы.

Следующей после освобождения Мариуполя была "Широкинская операция". Бойцам "Азова" удалось отодвинуть линию фронта от Мариуполя. Город стал безопасным, российские наемники не смогли продолжать постоянные обстрелы.

24 января 2015 года россияне обстреляли "градами" жилой микрорайон "Восточный", в результате чего погибли 30 человек и более ста были ранены.

А с 24 февраля 2022 года начался самый трагический период в истории Мариуполя. Битва за город началась после полномасштабного вторжения России в Украину и продолжалась по 20 мая 2022 года. В целом оборона Мариуполя продолжалась 86 дней, 82 из которых – в полном окружении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ продолжают освобождать населенные пункты. В течение 10 и 11 июня 2023 года Силы обороны Украины провели успешные контрнаступательные действия на трех участках фронта.

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