День кота 2022: прикольные поздравления, картинки и открытки

Ежегодно 17 февраля отмечается День кота в Европе. Идею праздника предложила журналистка из Италии Клауди Ангелетти.

Она отмечала, что кошек, особенно черной масти, уничтожали во времена инквизиции, считая помощниками нечистой силы. С 1990 года День кота отмечали в Италии, а впоследствии он стал популярным и в других европейских странах. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку забавных поздравлений для владельцев кошек и просто всех, кто любит этих животных.

Кращий антидепресант

Це кішки, без сумнівно,

Погладити їх кожен радий,

Видео дня

І муркотіння їх, як спів!

***

Тихо так мурлычет кошка,

Ты погладь ее немножко,

Жизнь ведь делать веселее

Эти кошечки умеют,

Посмотри, как они славны,

И пушисты, и забавны!

Я с днем кошек поздравляю

И добрее быть желаю!

***

З днем котів я Вас вітаю,

Жити ніжно Вам бажаю.

Щоб пухнасті колобочки

Катали підлогою клубочки.

Щоб тішили Вашу душу,

Щоб зігрівали руки в холод.

Завжди щоб були з Вами поряд,

Дивились ніжним поглядом.

***

Поздравляю с Днем кошек! Пусть любимые питомцы всегда будут нам верными друзьями, отрадой и успокоением. Пусть они всегда будут здоровы, веселы, послушны и вдохновляют своих хозяев!

***

Вітаю з Днем кішок, зі святом ніжності, тепла та ласки від домашніх улюбленців. Бажаю, щоб ці чудові істоти завжди зігрівали нас своєю любов’ю, щоб усі кішки та коти на планеті жили гідним життям, а їхні м'які лапки допомагали розслабитися після важкого трудового дня.

***

Вітаю з Днем кішок і бажаю муркотіти від щастя, кайфувати від кожного дня, як кіт від валеріани. Пухнастої ніжності, котячої грації та впевненості в собі, безтривожного сну та пустотливості, як у веселого кота.

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