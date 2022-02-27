День ангела Кирилла 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами
Мужчины по имени Кирилл в понедельник, 27 февраля отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память их святого покровителя – равноапостольного Кирилла Моравского.
Кирилл – имя древнегреческого происхождения, которое имеет значение "господин", "владыка", "хозяин". К именинам Кирилла OBOZREVATEL подготовил подборку поздравлений и открыток.Поздравления с днем ангела Кирилла в стихах и прозе
Сьогодні ангел тебе торкнеться,
І щастя мило посміхнеться,
Ти іменинник, Кирило, вітаємо,
У всьому успіхів щиро бажаємо.
Всіх благ тобі, удачі й добра,
Щоб доля щасливою була,
Щоб усі проблеми вирішувалися легко,
Щоб у житті все було найкраще.
***
С днем ангела, Кирюша, тебя поздравляем,
От всей души удачи желаем,
Пусть будет светлою твоя судьба,
Пускай везет во всем, всегда.
***
З днем ангела тебе, Кириле,
Бажаю жити тобі в достатку,
З коханою щоб чудово жив –
Чудово, весло та солодко!
Нехай завжди щастить,
Нехай тобі все вдається,
Нехай життя твоє легко йде,
Така яскрава, як сонце!
***
Кириле, з днем янгола тебе!
Зі святом гарним я вітаю,
Про іменини забувати не можна,
Я ж від себе тобі бажаю:
Чистого неба та сонячних днів,
Добрих, чуйних та вірних друзів,
У хаті – достатку, затишку завжди,
Нехай у двері його не стукають негаразди.
Здоров'я, успіху, посмішки в очах,
Віри, надії, удачі у справах,
У сім'ї – розуміння, тепла та любові.
Нехай юності полум'я не гасне в крові!
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Поздравляю с днем ангела Кирилла. Желаю быть добрым и светлым человеком и в то же время – твердым, смелым и уверенным. Крепкого здоровья, силы воли и мужества!
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Вітаю з днем ангела Кирила! Бажаю щоранку прокидатися з натхненням та життєвою енергією, прагненням до своїх бажань та любов'ю в серці. Нехай твій ангел тебе оберігає від усіх негараздів і бід, нехай люди поряд будуть щирими і добрими, нехай у твої двері стукають тільки щастя та удача.Открытки и картинки ко дню ангела Кирилла
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на февраль и март 2022 года. В этот период верующие в Украине празднуют несколько важных дат.