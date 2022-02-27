День ангела Кирилла 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами

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Мужчины по имени Кирилл в понедельник, 27 февраля отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память их святого покровителя – равноапостольного Кирилла Моравского.

Кирилл – имя древнегреческого происхождения, которое имеет значение "господин", "владыка", "хозяин". К именинам Кирилла OBOZREVATEL подготовил подборку поздравлений и открыток.

Сьогодні ангел тебе торкнеться,

І щастя мило посміхнеться,

Ти іменинник, Кирило, вітаємо,

У всьому успіхів щиро бажаємо.

Всіх благ тобі, удачі й добра,

Щоб доля щасливою була,

Щоб усі проблеми вирішувалися легко,

Щоб у житті все було найкраще.

Видео дня

***

С днем ангела, Кирюша, тебя поздравляем,

От всей души удачи желаем,

Пусть будет светлою твоя судьба,

Пускай везет во всем, всегда.

***

З днем ангела тебе, Кириле,

Бажаю жити тобі в достатку,

З коханою щоб чудово жив –

Чудово, весло та солодко!

Нехай завжди щастить,

Нехай тобі все вдається,

Нехай життя твоє легко йде,

Така яскрава, як сонце!

***

Кириле, з днем янгола тебе!

Зі святом гарним я вітаю,

Про іменини забувати не можна,

Я ж від себе тобі бажаю:

Чистого неба та сонячних днів,

Добрих, чуйних та вірних друзів,

У хаті – достатку, затишку завжди,

Нехай у двері його не стукають негаразди.

Здоров'я, успіху, посмішки в очах,

Віри, надії, удачі у справах,

У сім'ї – розуміння, тепла та любові.

Нехай юності полум'я не гасне в крові!

***

Поздравляю с днем ангела Кирилла. Желаю быть добрым и светлым человеком и в то же время – твердым, смелым и уверенным. Крепкого здоровья, силы воли и мужества!

***

Вітаю з днем ангела Кирила! Бажаю щоранку прокидатися з натхненням та життєвою енергією, прагненням до своїх бажань та любов'ю в серці. Нехай твій ангел тебе оберігає від усіх негараздів і бід, нехай люди поряд будуть щирими і добрими, нехай у твої двері стукають тільки щастя та удача.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на февраль и март 2022 года. В этот период верующие в Украине празднуют несколько важных дат.