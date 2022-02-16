День ангела Анны 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами
Женщины по имени Анна 16 февраля отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их святой покровительницы – Анны Пророчицы.
Анна – имя еврейского происхождения, которое имеет значение "благая, благосклонная". К именинам Анны OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений с днем ангела в стихах и прозе, открытках и видео.Поздравления с днем ангела Анны в стихах и прозе
З днем ангела тебе, Анюто,
Нехай вдається тобі все,
І життя нехай щохвилини
Лиш радість та добро несе!
Будь хороша завжди, гарна,
На серці щастя хай панує!
Нехай з небес свята Анна
Тебе від сліз оберігає!
***
Я в день Анны пожелаю
Благ житейских и добра,
Чтоб всегда тебя святая
К счастью и любви вела.
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Хай супроводжує везіння
Завжди тебе у всіх справах!
Бажаю вічного цвітіння,
Кохання й радості в очах!
З днем ангела, Анно!
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Поздравляю с днем ангела Анны и от души хочу желаю мира, радости, здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!
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Мила моя Анюто! Нехай у житті твоєму завжди буде щастя, і всі святі оберігають тебе від бід. Нехай любов у твоєму житті завжди буде взаємною і величезною, нехай друзі будуть справжніми і вірними, а успіх – заслуженим і стабільним. Бажаю, щоб у твоїй душі завжди горіла та яскрава зірка добра, щирості, чистоти та справжньої віри. Вітаю з днем ангела!Открытки и картинки ко дню ангела Анны
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