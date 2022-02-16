День ангела Анны 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами

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Женщины по имени Анна 16 февраля отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их святой покровительницы – Анны Пророчицы.

Анна – имя еврейского происхождения, которое имеет значение "благая, благосклонная". К именинам Анны OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений с днем ангела в стихах и прозе, открытках и видео.

З днем ангела тебе, Анюто,

Нехай вдається тобі все,

І життя нехай щохвилини

Лиш радість та добро несе!

Будь хороша завжди, гарна,

На серці щастя хай панує!

Нехай з небес свята Анна

Тебе від сліз оберігає!

***

Видео дня

Я в день Анны пожелаю

Благ житейских и добра,

Чтоб всегда тебя святая

К счастью и любви вела.

***

Хай супроводжує везіння

Завжди тебе у всіх справах!

Бажаю вічного цвітіння,

Кохання й радості в очах!

З днем ангела, Анно!

***

Поздравляю с днем ангела Анны и от души хочу желаю мира, радости, здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!

***

Мила моя Анюто! Нехай у житті твоєму завжди буде щастя, і всі святі оберігають тебе від бід. Нехай любов у твоєму житті завжди буде взаємною і величезною, нехай друзі будуть справжніми і вірними, а успіх – заслуженим і стабільним. Бажаю, щоб у твоїй душі завжди горіла та яскрава зірка добра, щирості, чистоти та справжньої віри. Вітаю з днем ангела!

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