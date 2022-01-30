Наша демонстрация против новой войны в Европе была, по моему мнению, самой успешной за все те годы, что прошли без Натальи Пастернак и без Василия Слипака.

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Не тільки тому, що наc підтримали (присутністю, прапорами, виступами) білоруси, грузини, молдавани, румуни, кубінці, французи, антипутінські росіяни, аргентинці, чеченці, але й тому, що практично весь захід відбувся французькою.

Ми зверталися по солідарність до французів, - парижан та гостей столиці, - й перехожі зупинялись, дослухались, розпитували про ситуацію. Ми озвучили чіткі гасла: "Більше санкцій проти Росії", "Ні - Північному потоку-2", "Ні - новій війні в Європі", "Ні - угідництву під час переговорів з агресором". Диктаторів не задобрюють - їх перемагають гуртом. Площа Едмона Мішле на дві години випромінювала солідарність та резонувала нею ж. Приємно було побачити знайомі обличчя, що стали майже рідними з 2014, а також - багато нових учасників. Спільне лихо об"єднує. Часом швидше, ніж уявляє ворог.

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