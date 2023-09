DeLorean, Бэтмобиль и не только: самые известные автомобили из кино и сериалов. Фото

Мировой кинематограф сделал культовыми некоторые марки автомобилей. На протяжении истории кино и телевидения многие автомобили попадали на экране в центр внимания. DeLorean, например, ассоциируется с Доком, Марти Макфлаем и путешествиями во времени, а фильмы о Бэтмене трудно представить без Batmobile.

Видео дня

Издание Movie Web составило рейтинг самых популярных автомобилей в истории кино. Это прекрасная возможность вспомнить шедевры киноиндустрии и, возможно, найти фильм для вечернего просмотра.

DMC DeLorean – "Back to the Future" ("Назад в будущее") (1985)

"Док, ты хочешь сказать, что построил машину времени... из DeLorean?" – эта реплика Марти Макфлая (Майкл Дж. Фокс) является одной из самых известных кинореплик всех времен. В начале культовой трилогии Марти возвращается в 1955 год благодаря идее, которую воплотил доктор Эммет Браун (Кристофер Ллойд), превратив спортивный автомобиль в машину времени.

DeLorean, как известно, должен развивать скорость 88 миль в час и потреблять 1,21 гигаватт энергии, чтобы отправить героев в определенную дату. DeLorean использует конденсатор потока для путешествий в пространстве и времени, и для работы авто требуется плутоний. DeLorean является одним из самых известных автомобилей в истории кинематографа (если не самым известным), и его узнают даже люди, не являющиеся фанатами трилогии.

The Batmobile – "Batman" (1966-1968)

И Бэтмен, и Бэтмобиль прошли через, казалось бы, нескончаемые итерации и трансформации на протяжении многих лет в кино и на телевидении. По крайней мере, десять разных актеров играли темного рыцаря, и каждый экранный герой имел собственный Бэтмобиль.

Бэтмобиль, на котором ездил Caped Crusader Адама Веста, был черным с красной окантовкой, и он идеально подходил к стилю фильма. В настоящее время Бэтмена в большинстве своем изображают суровым и серьезным, однако самые первые изображения персонажа склонялись к комедии и комиксам о происхождении супергероя.

Baby – "Supernatural" ("Сверхъестественное") (2005-2020)

Если что-то в этом мире Дин Винчестер (Дженсен Эклз) любит так же сильно, как его брат Сэм (Джаред Падалеки), то это его Baby. Baby – полностью черный Chevy Impala 1967 года выпуска, который Дин получил от отца Джона (Джеффри Дин Морган). Baby – это не просто машина для сериала, она – отдельный персонаж. Автомобиль появляется во всех 327 эпизодах 15 сезонов "Сверхъестественного". В сериале даже был целый эпизод с точки зрения Импалы под метким названием "Baby" в 11-м сезоне, где подробно рассказывалось, насколько большое значение авто имеет для Дина и Сэма.

Bumblebee – "Transformers" (2007)

В первом фильме "Трансформеры" 2007 года героем является автобот Bumblebee. Подросток Сэм Витвики (Шайа ЛаБаф) находит полуразрушенный Chevy Camaro 1977 года, который впоследствии превращается в работа. Bumblebee принимает второе альтер-эго Camaro в виде модели пятого поколения 2006 года. Он ярко-желтый с двумя черными полосами, что проходят посредине автомобиля и над капотом.

Plymouth Fury – "Christine" (1983)

"Кристина" – фильм, основанный на романе Стивена Кинга. Режиссером выступил еще один мастер жанра ужасов Джон Карпентер. В центре сюжета – подросток-ботаник по имени Арни (Кит Гордон), который подвозит в школу своего единственного друга Денниса (Джон Стокуэлл). Когда он видит разбитый красный Plymouth Fury 1957 выпуска, он сразу влюбляется в автомобиль и начинает работать над его восстановлением. Предыдущий владелец назвал антикварную машину Кристин, и пока Арни постоянно работает над ее реконструкцией, его личность кардинально меняется. Кристин – злая сущность, непохожая ни на другую. Даже получив повреждение кузова автомобиля, Кристин может отремонтировать себя самостоятельно.

The Mystery Machine – "Scooby-Doo, Where Are You?" (1969-1978)

Mystery Machine узнают даже те, кто не является фанатами Скуби. Когда Скуби и его команда разгадывают тайны, они используют только свою надежную Mystery Machine – зеленый фургон является по сути шестым членом Mystery Incorporated, поскольку он ездит с ними на каждую миссию.

Ectomobile – "Ghostbusters" ("Охотники за привидениями") (1984)

"Охотники за привидениями" – это не только об одном из самых известных саундтреков всех времен, но и об одной из самых узнаваемых машин в кинематографе. Экипаж "Охотников за привидениями" ездит по Нью-Йорку на ужасном белом Cadillac Miller-Meteor Sentinel 1959 года выпуска. Огромный автомобиль в стиле лимузина представляет собой комбинированный автомобиль с конечным погрузчиком, – он был транспортным средством скорой помощи. Автомобиль под названием Ectomobile содержит все снаряжения для охоты на призраков.

Toyota MK Supra – "The Fast and the Furious" ("Форсаж") (2001)

В фильме, посвященном автомобилям и гонкам, просто не могло не быть культовых авто. Первая часть франшизы "Форсаж" ничуть не похожа на то, во что превратились фильмы за последние десять лет. В первом фильме Брайан О'Коннор Пол Уокер идет под прикрытием, чтобы проникнуть в банду уличных гонок, которую полиция Лос-Анджелеса считает мелкими преступниками. Оранжевая Toyota MK Supra 1994 года выпуска является одной из самых заметных машин, на которых Брайан ездит в фильме.

Porsche 928 – "Risky Business" ("Рисковый бизнес") (1983)

Это не совсем тот фильм, который открыл миру талант Тома Круза, но лента точно сделала актера заметной фигурой в Голливуде. Круз играл роль Джоэла Гудсена из Лиги Плюща. Он хороший сын, о чем говорит его фамилия, и его ждет блестящее будущее в колледже. Когда его родители едут в путешествие и оставляют Джоэла присматривать за домом, парень – не очень успешно – пытается соблюдать правила. Фильм также известен появлением Porsche 928 1979 года.

Pontiac Aztek – "Breaking Bad" ("Во все тяжкие") (2008-2013)

Учитель химии Уолтер Уайт (Брайан Кренстон) был очень простым человеком и жил абсолютно непримечательную жизнь. Он работал в местной средней школе и жил в обычном доме, пытаясь сводить концы с концами для своей жены и сына. Когда Уолтеру поставили диагноз на рак, его жизнь кардинально меняется. Он идет "во все тяжкие", желая финансово обеспечить будущее своей семьи и налаживает бизнес по изготовлению наркотиков. Большую часть сериала Уолтер ездил на бежевом Pontiac Aztek 2004 года выпуска, пока наконец не пересел на Chrysler 300 SRT-8. Aztek был символом обыденной простой жизни.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сейчас выглядят самые горячие голливудские актеры-красавцы 90-х.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.