Декабрь удивит теплом, но морозы вернутся: синоптики рассказали, ждать ли снега на Новый год

Зима в этом году будет несколько мягче, чем в предыдущие годы, а новогодние праздники пройдут с морозами. В то же время, ожидать, что снег выпавший на Новый год продержится долго, не стоит.

Как рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова в эфире Украинского радио, погодные температуры в зимнем сезоне будут неустойчивыми. Сравнительно теплые дни будут сменять морозы и наоборот.

Специалист отметила, что холодать "по-зимнему" начет уже со средины ноября. Тогда температуры начнут постепенно, но уверенно снижаться до минусовых значений.

Видео дня

"До конца месяца погода выйдет на -10 в северной части страны", – отметила Мартазинова.

В свою очередь, в интервью газете Полісся народный синоптик из Камень-Каширского Волынской области Владимир Деркач сказал, что ожидать чего-то необычного в погодных температурах в период перехода осень-зима не стоит. Зимние месяцы вступят в свои права плавно, а температура воздуха будет отвечать нормам.

В частности, он отметил, что ноябрь в целом будет дождливым и прохладным. Немного потеплеет в его второй половине, но не надолго, а затем станет холодно, пойдет мокрый снег.

Декабрь по прогнозам Деркача, придет с морозами. Однако потом начнет теплеть и днем возможны колебания температуры воздуха до плюсовых отметок. Сравнительно тепло будет до 19 декабря, дальше холода вернуться. А вот ночи под Новый год, по прогнозами синоптика, будут холодными.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины рассказали, какой будет зима.