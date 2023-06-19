Действительно ли нельзя вешать магниты на холодильник: все об 'опасности'

Как бы кто ни относился к магнитам на холодильник, они были и остаются популярным сувениром. Их привозят из путешествий или с посещенных событий, ими украшают кухню или используют для закрепления записок. Их считают прекрасным воспоминанием и проявлением безвкусицы. А еще некоторые люди говорят, что они могут быть вредными и даже опасными.

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OBOZREVATEL попытался разобраться в этом вопросе. И наконец ответить окончательно, представляют ли эти магниты опасность.

Что говорят противники

В интернете можно найти информацию о том, что обклеивание холодильника магнитами может ему повредить. Мол, магнитное поле от таких украшений способно нарушить его работу. К примеру, вывести из строя теплообменники прибора. Иногда можно встретить мнение, что оно также негативно влияет на продукты в холодильнике.

А еще есть суеверные люди, убеждающие, что магниты не притягивают ничего хорошего. Мол, на них "налипают" только проблемы, болезни и несчастья, избавиться от которых потом бывает очень сложно.

Что им отвечают специалисты

Эзотерические страхи по поводу магнитов на холодильник развеять не так просто. Сами по себе они абсолютно иррациональны, так что ответить на них рациональными аргументами тоже не получится.

А вот по поводу вероятных неисправностей из-за магнитов, специалисты-физики единодушны – сувенирные украшения слишком слабы, чтобы хоть как-то повлиять на работу холодильника. Иногда они даже вес собственного декоративного покрытия удержать не способны. Нанести вред бытовым приборам могут только действительно мощные неодимовые или электромагниты, которые в повседневной жизни обычно не используются. В частности, из-за слишком большой мощности.

Поэтому если вам нравятся сувенирные магниты, которые напоминают вам о приятных моментах жизни, смело собирайте их у себя на холодильнике. Это совершенно безопасно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как магнит для холодильника может пригодиться при покупке подержанного авто.

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