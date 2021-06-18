Данилов – о потопах в Крыму: просили и Господь слишком много им дал воды сразу

Оккупированный Россией Крым во время наводнений и ливней получил слишком много воды. Ее на полуостров "дал Господь".

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге 18 июня по итогам заседания ведомства. Он напомнил, что об этом на полуострове много просили.

Отметим, что в течение нескольких последних дней в Крыму, который из-за оккупантов испытывает нехватку пресной питьевой воды, образовались паводки из-за ливней.

"Крымский полуостров очень много времени просил воды – и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу", – подчеркнул Данилов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму местные жители начали массово жаловаться на качество питьевой воды. Фильтры по очистке не выдерживают нагрузки и их приходится менять чаще.

В итоге в поисках воды люди вынуждены покупать бутилированную воду или воду в уличных водоматах.

Ранее в Ялте начали собирать подписи против строительства установки по опреснению морской воды. Жители полуострова также намерены обратиться к президенту страны-агрессора Владимиру Путину.