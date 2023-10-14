Чтобы не было разводов и не сбился синтепон: как правильно стирать куртки

Куртки на синтепоне менее теплые, чем пуховики, однако и менее капризны в стирке. Они легко выдерживают высокие температуры, их можно отжимать и мять. Однако это касается только стеганых изделий.

Часто синтепонные куртки теряют вид уже после нескольких циклов стирки. OBOZ.UA разбирался, как правильно стирать куртки, чтобы не было разводов и не сбился синтепон.

Как расправить синтепон

Сбившийся синтепон можно спасти тремя способами.

Лайфхак с теннисными мячиками

Вам понадобятся три теннисных мячика или специальные резиновые шарики. Поместите предварительно выстиранную куртку вместе с мячиками в барабан машинки и включите деликатный режим стирки. Средство для стирки при этом можно не добавлять. Мячики способны равномерно "разбить" синтепон по куртке. Сразу после завершения стирки достаньте куртку, встряхните ее и высушите в горизонтальном положении.

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Лайфхак с выбиванием

Подойдут бамбуковые палочки или обычная выбивалка, быстро разобьющая кусочки синтепона. Нужно взять любое изделие, которым можно безопасно обработать участки со сбитым синтепоном, не повредив поверхность ткани. Повесьте куртку на плечики, предварительно застегнув все молнии и кнопки и выверните наизнанку, чтобы предотвратить деформацию. "Выбивайте" синтепон, пока он равномерно не распределится по куртке.

Лайфхак с пылесосом

Пылесос можно использовать на влажном синтепоне. Делать это следует, положив куртку в горизонтальное положение. Чтобы справиться с заданием, достаточно будет режима средней мощности. Трубка при этом должна быть без щетки. Особое внимание следует уделить воротнику, поясу и рукавам.

Стирка в машинке

Нужно застегнуть все пуговицы и отстегнуть меховой воротник. Куртку следует поместить в специальный мешок, который сбережет изделие от деформации. Оптимальным будет деликатный режим или режим "синтетика", при этом температура воды должна составлять 30-40 градусов. Включите функцию отжима и сушки. Далее включаем функцию дополнительного полоскания.

После повторного полоскания отжать куртку следует вручную. Изделия с утеплителями нельзя растягивать и выкручивать. Просто обмотайте куртку полотенцем – это создаст эффект губки и впитает лишнюю влагу. Расправьте участки со сбитым синтепоном и стряхните изделие.

Стирка вручную

Отстегните меховой капюшон и другие деликатные детали. Окуньте куртку в емкость с водой на 15 минут. Боковые швы, воротник, карманы, срез подола намыливают с помощью щетки у жидкого моющего средства. Оставьте куртку замачиваться еще на 20 минут. После этапа предварительной очистки следует постирать куртку со специальным жидким средством. На этапе ополаскивания сначала прополощите выбор в тазу, а затем – под струей воды в душе. Это минимизирует риск возникновения разводов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сушить постиранную куртку.

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