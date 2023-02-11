Чтобы было как в отеле: как идеально застелить кровать и оформить ванную

Один из самых простых и приятных способов организовать празднование Дня влюбленных для своей половинки – снять номер в гостинице. Но сейчас ситуация такова, что далеко не все могут позволить себе даже один день подобной роскоши. К счастью, гостиничную атмосферу можно создать и у себя дома, если немного постараться.

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Как пишет издание Express, для этого понадобится не так много. Нужно будет только правильно застелить кровать и украсить ванную комнату. За соответствующими советами они обратились к дизайнерам постельного белья и полотенец, работающим в частности с гостиничными сетями.

Как сделать кровать в гостиничном стиле

В хорошем гостиничном номере вы всегда найдете безупречно заправленную белоснежными простынями кровать с красивыми покрывалами и объемными подушками. В интернете можно найти немало пошаговых инструкций, как все это воспроизвести технически. Но есть несколько существенных замечаний, которые вам не расскажут в этих видео.

Гладить простыни перед застиланием не обязательно. Просто побрызгайте их водой и дайте повисеть, пока влага высохнет. Это поможет разгладить помятости. Если же в воду добавить несколько капель эфирного масла, например лавандового, это еще и освежит их и придаст приятный запах. Но в таком случае воду с маслом нужно тщательно перемешать, чтобы случайно не оставить пятен.

Выбирайте именно белое постельное белье. Оно создает ощущение чистоты и роскоши. Ткань в идеале должна быть хлопчатобумажная или льняная – она более приятна на ощупь, лучше дышит и впитывает влагу.

Как последний штрих, который довершит картину и добавит романтики, положите на подушки несколько маленьких шоколадных конфет и разбросайте лепестки цветов по всей постели.

Что сделать в ванной комнате

Вашу ванную от гостиничной отличают в первую очередь полотенца. Гостиничные всегда очень мягкие и пушистые. Гостям должно быть приятно заворачиваться в них после ванны или душа. А еще они всегда идеально подобраны. Потому хорошей идеей для создания гостиничной атмосферы будет приобрести такой комплект.

Выбирайте полотенца из высококачественного хлопка. Они будут более долговечны и не потеряют своих свойств после первой же стирки. Также помните – чем выше вес такой вещи, тем роскошнее она кажется. Если есть возможность выбрать полотенца по этому показателю, берите те, которые имеют не менее 500 г/м²

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