Что значит украинское слово "пасіювати": в таком состоянии находился каждый из нас
Одна из отличительных черт украинского языка – большое разнообразие синонимов. Здесь мы, например, разбирали, как по-разному можно описать состояние опьянения. Так же и для разных эмоций и чувств в наших словарях можно обнаружить массу определений.
OBOZ.UA рассказывает о таком примере. И это слово "пасіювати". Оно, кстати, относится к списку слов, которые сложнее всего произносить тем, кто в жизни не говорит по-украински.
Происхождение оно имеет латинское – от слова passio, то есть "страдание, болезнь; аффект", а также связано с лексемой связано с patior "терплю, испытываю". В украинском оно получило значение "гневаться" или "раздражаться".
Пример употребления можно найти у Лины Костенко: "Отак живеш, стараєшся, воюєш, обличчя дряпай, вухо собі ріж, щоб кожен бачив, як ти пасіюєш". Это фрагмент из поэмы-баллады "Скіфська одісея", написанной в 1983-1986 годах.
Конечно, на этом синонимы на обозначение эмоции сильного гнева не заканчиваются. Так в словарях можно найти следующие варианты:
- сердитися;
- лютувати;
- злитися;
- лютитися;
- розлючуватися;
- роз’ятрюватися;
- біснуватися;
- звіріти;
- скаженіти;
- шаленіти;
- злобувати;
- шаліти;
- навіженіти;
- навісніти;
- сатаніти;
- яритися;
- ярувати;
- решетитися;
- біситися;
- мордуватися;
- ґзитися;
- приндитися;
- злоститися.
Как видим, вариантов слов, чтобы рассказать о своей злости, в украинском языке целое море. Выбирать можно под любой стиль речи и ситуацию. Все это очень обогатит речь и сделает ее более выразительной.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на украинском правильно сказать русское "не сметь".
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.