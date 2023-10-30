Что значит украинское слово 'пасіювати': в таком состоянии находился каждый из нас

Одна из отличительных черт украинского языка – большое разнообразие синонимов. Здесь мы, например, разбирали, как по-разному можно описать состояние опьянения. Так же и для разных эмоций и чувств в наших словарях можно обнаружить массу определений.

OBOZ.UA рассказывает о таком примере. И это слово "пасіювати". Оно, кстати, относится к списку слов, которые сложнее всего произносить тем, кто в жизни не говорит по-украински.

Происхождение оно имеет латинское – от слова passio, то есть "страдание, болезнь; аффект", а также связано с лексемой связано с patior "терплю, испытываю". В украинском оно получило значение "гневаться" или "раздражаться".

Пример употребления можно найти у Лины Костенко: "Отак живеш, стараєшся, воюєш, обличчя дряпай, вухо собі ріж, щоб кожен бачив, як ти пасіюєш". Это фрагмент из поэмы-баллады "Скіфська одісея", написанной в 1983-1986 годах.

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Конечно, на этом синонимы на обозначение эмоции сильного гнева не заканчиваются. Так в словарях можно найти следующие варианты:

сердитися;

лютувати;

злитися;

лютитися;

розлючуватися;

роз’ятрюватися;

біснуватися;

звіріти;

скаженіти;

шаленіти;

злобувати;

шаліти;

навіженіти;

навісніти;

сатаніти;

яритися;

ярувати;

решетитися;

біситися;

мордуватися;

ґзитися;

приндитися;

злоститися.

Как видим, вариантов слов, чтобы рассказать о своей злости, в украинском языке целое море. Выбирать можно под любой стиль речи и ситуацию. Все это очень обогатит речь и сделает ее более выразительной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на украинском правильно сказать русское "не сметь".

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