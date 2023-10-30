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Что значит украинское слово "пасіювати": в таком состоянии находился каждый из нас

Юлия Потерянко
Жизнь
1 минута
1,3 т.
Что значит украинское слово 'пасіювати': в таком состоянии находился каждый из нас

Одна из отличительных черт украинского языка – большое разнообразие синонимов. Здесь мы, например, разбирали, как по-разному можно описать состояние опьянения. Так же и для разных эмоций и чувств в наших словарях можно обнаружить массу определений.

OBOZ.UA рассказывает о таком примере. И это слово "пасіювати". Оно, кстати, относится к списку слов, которые сложнее всего произносить тем, кто в жизни не говорит по-украински.

Происхождение оно имеет латинское – от слова passio, то есть "страдание, болезнь; аффект", а также связано с лексемой связано с patior "терплю, испытываю". В украинском оно получило значение "гневаться" или "раздражаться".

Пример употребления можно найти у Лины Костенко: "Отак живеш, стараєшся, воюєш, обличчя дряпай, вухо собі ріж, щоб кожен бачив, як ти пасіюєш". Это фрагмент из поэмы-баллады "Скіфська одісея", написанной в 1983-1986 годах.

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Конечно, на этом синонимы на обозначение эмоции сильного гнева не заканчиваются. Так в словарях можно найти следующие варианты:

  • сердитися;
  • лютувати;
  • злитися;
  • лютитися;
  • розлючуватися;
  • роз’ятрюватися;
  • біснуватися;
  • звіріти;
  • скаженіти;
  • шаленіти;
  • злобувати;
  • шаліти;
  • навіженіти;
  • навісніти;
  • сатаніти;
  • яритися;
  • ярувати;
  • решетитися;
  • біситися;
  • мордуватися;
  • ґзитися;
  • приндитися;
  • злоститися.

Как видим, вариантов слов, чтобы рассказать о своей злости, в украинском языке целое море. Выбирать можно под любой стиль речи и ситуацию. Все это очень обогатит речь и сделает ее более выразительной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на украинском правильно сказать русское "не сметь".

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